Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Starten Sie sofort mit einem Akamai Cloud-Guthaben von 100 USD

Schneller skalieren mit vorhersehbaren Ausgaben.

Anmelden mit Google
GitHub
E-Mail

Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-on-Anbieter zum Erstellen eines Kontos nutzen, stimmen Sie unseren Servicebedingungen zu und bestätigen, dass Sie unsere Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie gelesen haben.

Schnelle Skalierung ohne Anbieterbindung

Wachsende Unternehmen benötigen eine Infrastruktur, die sich in ihrem Tempo mitbewegt. Akamai Cloud bietet eine schnelle Bereitstellung, eine transparente Preisgestaltung und globale Reichweite ohne Anbieterbindung.

Jetzt testen

Hervorragende Skalierbarkeit. Ungeahnte Möglichkeiten bei der Entwicklung.

Einmal entwickeln, effizient skalieren und die Kontrolle über Ihre Architektur und Kosten behalten.

Schnellere Entwicklung

Computing- und Kubernetes-Ressourcen in wenigen Sekunden mit API, CLI oder Terraform bereitstellen. Keine zusätzlichen Ebenen, die die Geschwindigkeit beeinträchtigen.

Developer Hub besuchen

Weniger Verschwendung

Bezahlen Sie pauschale Stundensätze mit geringeren Übertragungskosten und einer monatlichen Obergrenze. Kontrollieren Sie Ihre Ausgaben ohne überraschende Überschreitungsgebühren.

Preise anzeigen

Bleiben Sie flexibel

Mit Open-Source-Tools können Sie Workloads zwischen Clouds verschieben, ohne dass ein Umschreiben erforderlich ist.

Stellen Sie einen Server bereit

Nachweisliche Ergebnisse kleiner Teams auf G2

26–58 % schnellere Bereitstellung

Dank optimierter Einrichtung im Vergleich zu AWS und Azure können Sie in ca. 1,4 Monaten online sein.

50–56 % schnellere Amortisierung

Erzielen Sie mit vorhersehbarer Preisgestaltung und schnellerem Ramp in etwa 8 Monaten einen ROI.

89 % interne Bereitstellung

Die Bereitstellung kann durch Ihr eigenes Team erfolgen. So behalten Sie die Kontrolle und die Cloudkosten bleiben intern.

* Basierend auf G2-Winter-2026-Berichten.

Als führender IaaS-Anbieter bewertet

Easiest Setup, Small Business, Winter 2026

G2: einfachste Einrichtung

Best ROI, Mid-Market, Winter 2026

G2: bester geschätzter ROI

Easiest to use, Mid-Market, Winter 2026

G2: einfachste Bedienung

Most Implementable, Mid-Market, Winter 2026

G2: am besten umsetzbare Option

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Nächste Schritte