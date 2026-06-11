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Informe GigaOm Radar: Akamai, líder en microsegmentación

Elegir una solución de microsegmentación puede ser una decisión difícil. Usted necesita visibilidad del tráfico de red y contener las amenazas, todo ello mientras mantiene el rendimiento y respalda la innovación empresarial.

El último informe de GigaOm puede ayudarle. Este compara a 15 de los principales proveedores, evaluando capacidades clave y criterios de negocio, y ofrece una visión general del mercado.

Acceda ahora para:

  • Saber por qué GigaOm nombró a Akamai Guardicore Segmentation como 'Leader' y 'Fast Mover'
  • Descubrir por qué GigaOm considera que las pruebas automatizadas, el mapeo de descubrimiento, el motor de definición de políticas y la aplicación de políticas basada en procesos de Akamai son funciones destacadas
  • Comprender cómo la plataforma de Akamai, líder en el mercado, es a la vez madura e innovadora
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