GigaOm Radar - Akamai è leader nella microsegmentazione

Scegliere una soluzione di microsegmentazione può essere una decisione complessa. È necessario avere visibilità sul traffico di rete e contenere le minacce, mantenendo al contempo elevate le prestazioni e sostenendo l'innovazione aziendale.
L'ultimo report di GigaOm può aiutarti. Il documento mette a confronto 15 dei principali vendor, analizzando le funzionalità chiave e i criteri di business per fornire una panoramica completa del mercato.
Accedi subito per:
- Scoprire perché GigaOm ha nominato Akamai Guardicore Segmentation come "Leader" e "Fast Mover".
- Capire perché GigaOm considera l'automated testing, la mappatura (discovery mapping), il motore di definizione delle policy e l'enforcement basato sui processi di Akamai come caratteristiche distintive.
- Comprendere come la piattaforma di Akamai, leader di mercato, sia al tempo stesso matura e innovativa.