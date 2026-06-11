GigaOm Radar - Akamai è leader nella microsegmentazione

Scegliere una soluzione di microsegmentazione può essere una decisione complessa. È necessario avere visibilità sul traffico di rete e contenere le minacce, mantenendo al contempo elevate le prestazioni e sostenendo l'innovazione aziendale.

L'ultimo report di GigaOm può aiutarti. Il documento mette a confronto 15 dei principali vendor, analizzando le funzionalità chiave e i criteri di business per fornire una panoramica completa del mercato.

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