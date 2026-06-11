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GigaOm Radar: Akamai é líder em microsegmentação

A escolha de uma solução de microsegmentação pode ser difícil. É preciso ter visibilidade do tráfego de rede e conter ameaças, mantendo a performance e apoiando a inovação nos negócios.

O relatório mais recente da GigaOm pode ajudar. Ele compara 15 dos principais fornecedores, avaliando as principais funcionalidades e critérios de negócios, além de oferecer uma visão geral do mercado.

Acesse agora para:

  • Entender por que a GigaOm nomeou a Akamai Guardicore Segmentation como Líder e "Fast Mover".
  • Descobrir por que a GigaOm considera os testes automatizados, o mapeamento de descoberta, o mecanismo de definição de políticas e a aplicação de políticas baseada em processos da Akamai como recursos de destaque.
  • Compreender como a plataforma da Akamai, líder de mercado, é ao mesmo tempo madura e inovadora.
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