GigaOm Radar: Akamai é líder em microsegmentação

A escolha de uma solução de microsegmentação pode ser difícil. É preciso ter visibilidade do tráfego de rede e conter ameaças, mantendo a performance e apoiando a inovação nos negócios.
O relatório mais recente da GigaOm pode ajudar. Ele compara 15 dos principais fornecedores, avaliando as principais funcionalidades e critérios de negócios, além de oferecer uma visão geral do mercado.
Acesse agora para:
- Entender por que a GigaOm nomeou a Akamai Guardicore Segmentation como Líder e "Fast Mover".
- Descobrir por que a GigaOm considera os testes automatizados, o mapeamento de descoberta, o mecanismo de definição de políticas e a aplicação de políticas baseada em processos da Akamai como recursos de destaque.
- Compreender como a plataforma da Akamai, líder de mercado, é ao mesmo tempo madura e inovadora.