GigaOm Radar: Akamai é líder em microsegmentação

A escolha de uma solução de microsegmentação pode ser difícil. É preciso ter visibilidade do tráfego de rede e conter ameaças, mantendo a performance e apoiando a inovação nos negócios.

O relatório mais recente da GigaOm pode ajudar. Ele compara 15 dos principais fornecedores, avaliando as principais funcionalidades e critérios de negócios, além de oferecer uma visão geral do mercado.

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