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GigaOm Radar : Akamai, leader de la microsegmentation

Choisir une solution de microsegmentation peut s'avérer complexe. Vous devez bénéficier d'une visibilité sur le trafic réseau et neutraliser les menaces, tout en maintenant les performances et en soutenant l'innovation de votre entreprise.

Le dernier rapport de GigaOm peut vous aider. Il compare 15 des principaux fournisseurs, évalue les fonctionnalités clés ainsi que les critères commerciaux, et offre une vue d'ensemble du marché.

Accédez-y dès maintenant pour :

  • Comprendre pourquoi GigaOm a désigné Akamai Guardicore Segmentation comme leader et "Fast Mover".
  • Découvrir pourquoi GigaOm considère les tests automatisés, la cartographie de découverte (discovery mapping), le moteur de définition des politiques et l'application des politiques basée sur les processus d'Akamai comme des fonctionnalités exceptionnelles.
  • Saisir comment la plateforme d'Akamai, leader du marché, allie maturité et innovation.
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