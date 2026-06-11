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GigaOM Radar: Akamai ist führend im Bereich Mikrosegmentierung

Die Wahl der richtigen Mikrosegmentierungslösung kann eine Herausforderung sein. Sie müssen Netzwerkverkehr sichtbar machen und Bedrohungen eindämmen, während Sie gleichzeitig die Performance aufrechterhalten und geschäftliche Innovationen fördern.

er aktuelle Bericht von GigaOm unterstützt Sie dabei. Er vergleicht 15 der führenden Anbieter, bewertet Schlüsselfunktionen sowie Geschäftskriterien und bietet einen umfassenden Marktüberblick.

Nutzen Sie jetzt den Zugang, um zu erfahren:

  • Warum GigaOm Akamai Guardicore Segmentation als ‚Leader‘ und ‚Fast Mover‘ ausgezeichnet hat
  • Warum GigaOm die automatisierten Tests, das Discovery Mapping, die Policy Definition Engine und die prozessbasierte Durchsetzung von Richtlinien von Akamai als herausragende Merkmale eingestuft hat
  • Wie die marktführende Plattform von Akamai sowohl Reife als auch Innovationskraft vereint
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