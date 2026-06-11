Con la segmentación, tendrá una visibilidad detallada de su red. Busque dispositivos no autorizados. Vea las rutas de movimiento lateral . Identifique y aísle la amenaza. En definitiva, reduzca el riesgo.



¿Cree que tiene todo preparado para adentrarse en el mundo de la segmentación, pero no sabe qué solución elegir? Consulte esta guía para obtener más información sobre los siguientes temas: