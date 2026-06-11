Con la segmentación, tendrá una visibilidad detallada de su red. Busque dispositivos no autorizados. Vea las rutas de movimiento lateral. Identifique y aísle la amenaza. En definitiva, reduzca el riesgo.
¿Cree que tiene todo preparado para adentrarse en el mundo de la segmentación, pero no sabe qué solución elegir? Consulte esta guía para obtener más información sobre los siguientes temas:
- Visibilidad mediante la detección de aplicaciones y la asignación de dependencias
- Garantía de que la solución es independiente de la plataforma
- Configuración de una gestión de políticas y flujos de trabajo sencillos
- Uso de la información proporcionada por la capa 7 para evitar una segmentación insuficiente
- Incorporación de la detección de amenazas y la respuesta a incidentes
- Cómo evitar la trampa del enfoque "todo o nada" en segmentación