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Visibilidade granular, maior segurança, conformidade acelerada.

Elimine o desconhecido

The Definitive Guide to Choosing a Microsegmentation Solution
Com a segmentação, você tem visibilidade detalhada da sua rede. Encontre dispositivos não autorizados. Consulte caminhos de movimento lateral. Identifique e isole a ameaça. Por fim, reduza os riscos.

Pronto para mergulhar no mundo da segmentação e não sabe qual solução escolher? Use este guia para saber mais sobre:
  • Visibilidade por meio de descoberta de aplicações e mapeamento de dependências
  • Garantir que sua solução seja independente de plataforma
  • Configuração de fluxos de trabalho e gerenciamento de políticas simples
  • Uso da percepção da camada 7 para evitar subsegmentação
  • Inclusão de detecção de ameaças e resposta a violações
  • Como evitar a armadilha da segmentação "tudo ou nada"