Com a segmentação, você tem visibilidade detalhada da sua rede. Encontre dispositivos não autorizados. Consulte caminhos de movimento lateral. Identifique e isole a ameaça. Por fim, reduza os riscos.
Pronto para mergulhar no mundo da segmentação e não sabe qual solução escolher? Use este guia para saber mais sobre:
- Visibilidade por meio de descoberta de aplicações e mapeamento de dependências
- Garantir que sua solução seja independente de plataforma
- Configuração de fluxos de trabalho e gerenciamento de políticas simples
- Uso da percepção da camada 7 para evitar subsegmentação
- Inclusão de detecção de ameaças e resposta a violações
- Como evitar a armadilha da segmentação "tudo ou nada"