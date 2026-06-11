Durch die Segmentierung erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihr Netzwerk. Finden Sie nicht autorisierte Geräte. Erkennen Sie laterale Netzwerkbewegung. Identifizieren und isolieren Sie Bedrohungen. Kurz gesagt: Reduzieren Sie Ihr Risiko.
Sie sind bereit, in die Segmentierungswelt einzutauchen, und wissen nicht, welche Lösung Sie wählen sollten? In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über:
- Transparenz durch Anwendungserkennung und Mapping von Abhängigkeiten
- Eine plattformunabhängige Lösung
- Einrichtung einfacher Richtlinienverwaltung und Workflows
- Verwendung von Layer 7 Insight, um Untersegmentierung zu vermeiden
- Bedrohungserkennung und Angriffsreaktionen
- Vermeidung von „Alles-oder-Nichts“-Segmentierung