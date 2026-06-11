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Beseitigen Sie das Unbekannte

The Definitive Guide to Choosing a Microsegmentation Solution
Durch die Segmentierung erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihr Netzwerk. Finden Sie nicht autorisierte Geräte. Erkennen Sie laterale Netzwerkbewegung. Identifizieren und isolieren Sie Bedrohungen. Kurz gesagt: Reduzieren Sie Ihr Risiko.

Sie sind bereit, in die Segmentierungswelt einzutauchen, und wissen nicht, welche Lösung Sie wählen sollten? In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über:
  • Transparenz durch Anwendungserkennung und Mapping von Abhängigkeiten
  • Eine plattformunabhängige Lösung
  • Einrichtung einfacher Richtlinienverwaltung und Workflows
  • Verwendung von Layer 7 Insight, um Untersegmentierung zu vermeiden
  • Bedrohungserkennung und Angriffsreaktionen
  • Vermeidung von „Alles-oder-Nichts“-Segmentierung