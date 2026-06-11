Avec la segmentation, vous bénéficiez d'une visibilité détaillée sur votre réseau. Recherchez les terminaux indésirables. Visualisez les trajectoires de mouvement latéral . Identifiez et isolez les menaces. En fin de compte, vous réduisez vos risques.



Vous êtes prêt à vous lancer dans la segmentation, mais vous ne savez pas quelle solution adopter ? Utilisez ce guide pour en savoir plus sur les points suivants :