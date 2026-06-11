Avec la segmentation, vous bénéficiez d'une visibilité détaillée sur votre réseau. Recherchez les terminaux indésirables. Visualisez les trajectoires de mouvement latéral. Identifiez et isolez les menaces. En fin de compte, vous réduisez vos risques.
Vous êtes prêt à vous lancer dans la segmentation, mais vous ne savez pas quelle solution adopter ? Utilisez ce guide pour en savoir plus sur les points suivants :
- Visibilité via la découverte d'applications et le mappage des dépendances
- Assurance que votre solution est indépendante de la plateforme
- Mise en place d'une gestion simple des règles et des flux de travail
- Utilisation des informations de couche 7 pour éviter la sous-segmentation
- Détection des menaces et réponse aux violations
- Éviter le piège de la segmentation « tout ou rien »