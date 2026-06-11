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The Definitive Guide to Choosing a Microsegmentation Solution
Con la segmentazione, potrete disporre di una visibilità dettagliata sulla vostra rete, trovare i dispositivi dannosi, visualizzare i percorsi del movimento laterale, identificare e isolare la minaccia, quindi, in definitiva, ridurre i rischi.

Siete pronti a immergervi nel mondo della segmentazione e non sapete quale soluzione scegliere? Consultate questa guida per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
  • Visibilità tramite il rilevamento delle applicazioni e la mappatura delle dipendenze
  • Come scegliere una soluzione indipendente dalla piattaforma
  • Impostazione di semplici policy per la gestione e i workflow
  • Utilizzo delle informazioni dettagliate sul livello 7 per evitare la sottosegmentazione
  • Inclusione del rilevamento delle minacce e della risposta alle violazioni
  • Come evitare la trappola di una segmentazione del tipo "tutto o niente"