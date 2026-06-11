Con la segmentazione, potrete disporre di una visibilità dettagliata sulla vostra rete, trovare i dispositivi dannosi, visualizzare i percorsi del movimento laterale, identificare e isolare la minaccia, quindi, in definitiva, ridurre i rischi.
Siete pronti a immergervi nel mondo della segmentazione e non sapete quale soluzione scegliere? Consultate questa guida per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
- Visibilità tramite il rilevamento delle applicazioni e la mappatura delle dipendenze
- Come scegliere una soluzione indipendente dalla piattaforma
- Impostazione di semplici policy per la gestione e i workflow
- Utilizzo delle informazioni dettagliate sul livello 7 per evitare la sottosegmentazione
- Inclusione del rilevamento delle minacce e della risposta alle violazioni
- Come evitare la trappola di una segmentazione del tipo "tutto o niente"