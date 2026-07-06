La adopción de la IA empresarial se está acelerando más rápido del ritmo que la seguridad puede alcanzar, y detrás de cada interacción de IA se encuentra un conjunto de API en expansión que la mayoría de las organizaciones solo han mapeado parcialmente. Esta guía estratégica revela la enorme escala que supone el reto de la visibilidad de API y proporciona un marco de seguridad en capas paso a paso para proteger cada interacción, desde la instrucción hasta la respuesta.

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