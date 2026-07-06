L'adozione dell'AI aziendale sta accelerando più rapidamente di quanto la sicurezza possa stare al passo e, dietro ogni interazione con l'intelligenza artificiale, si nasconde una proprietà delle API in continua espansione che la maggior parte delle organizzazioni ha mappato solo parzialmente. Questa guida strategica mostra l'enorme portata della sfida relativa alla visibilità sulle API e descrive nel dettaglio un sistema di sicurezza multilivello per proteggere ogni interazione, dalla fase iniziale alla risposta.

Comprendere i rischi di API e MCP ombra che si accumulano all'interno della propria infrastruttura

Scoprire perché il vibe coding sta "inondando" la produzione con API non protette

Riconoscere la ricognizione basata sull'intelligenza artificiale prima di mappare ed eseguire l'ambiente

Individuare i passaggi necessari per implementare un processo di individuazione continua delle API collegate all'intelligenza artificiale, applicare i gateway e implementare i sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale