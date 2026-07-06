A adoção da IA corporativa está acelerando mais rápido do que a segurança pode seguir, e por trás de cada interação de IA está um patrimônio de API em expansão que a maioria das organizações mapeou apenas parcialmente. Este Guia estratégico revela a enorme escala do desafio de visibilidade de APIs e fornece uma estrutura de segurança passo a passo em camadas para proteger cada interação, do prompt à resposta.

Entenda os riscos de APIs sombra e MCP acumulados dentro de sua própria infraestrutura

Saiba por que o vibe coding está inundando a produção com APIs não seguras

Identifique o reconhecimento por IA antes que ele mapeie seu ambiente e execute suas ações

Saiba mais sobre as etapas para implementar a descoberta contínua de APIs vinculadas por IA, aplicação de gateway e proteções de IA