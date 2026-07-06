Die Einführung von KI in Unternehmen nimmt schneller zu, als die Sicherheit folgen kann – und hinter jeder KI-Interaktion steckt ein immer größer werdenden API-Bereich, den die meisten Unternehmen nur teilweise zugeordnet haben. Dieser strategische Leitfaden zeigt den enormen Umfang der API-Transparenzherausforderung auf und bietet ein Schritt-für-Schritt-Sicherheitsframework, mit dem jede Interaktion – vom Prompt bis zur Reaktion – geschützt wird.

Verstehen Sie die Risiken von Shadow-APIs und MCP, die sich innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur ansammeln und potenziell Ihre Sicherheit gefährden.

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