L'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise s'accélère plus vite que les capacités de sécurité. Derrière chaque interaction avec l'IA se cache un ensemble d'API en expansion que la plupart des organisations n'ont cartographié que partiellement. Ce Guide stratégique met en lumière l'ampleur du défi de la visibilité des API et propose un cadre de sécurité en couches, étape par étape, pour protéger chaque interaction, de la requête à la réponse.

Comprenez les risques liés aux API fantômes et aux serveurs MCP qui s'accumulent au sein de votre propre infrastructure

Découvrez pourquoi le « vibe coding » inonde la production d'API non sécurisées

Apprenez à détecter la reconnaissance par l'IA avant qu'elle ne cartographie votre environnement et ne passe à l'exécution

Découvrez les étapes nécessaires pour mettre en place une découverte continue des API liées à l'IA, l'application de passerelles et des garde-fous d'IA