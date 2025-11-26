Ceeblue se especializa en un nicho incluso dentro del streaming de vídeo en directo: la distribución de latencia ultrabaja. Su plataforma Media Fabric se ha diseñado para el streaming en menos de 500 milisegundos. "Para iGaming y las apuestas deportivas en particular, una latencia más baja aumenta la probabilidad de impulsar la participación del cliente y mayores ingresos", dice Lawton Cheney, CCO de Ceeblue.

Durante años, Ceeblue ha ejecutado una red de distribución de contenido (CDN) multiprotocolo personalizada que admite, entre otros, WebRTC y el Protocolo de streaming de alta eficiencia (HESP). Aunque es potente, su galardonado modelo de distribución requiere que los clientes cambien de sus proveedores de distribución actuales, lo que a menudo crea fricciones desde un punto de vista empresarial o logístico.

Para superar este obstáculo, Ceeblue creó WebRTS, un protocolo diseñado para una latencia inferior a un segundo en CDN estándar a escala global. Utiliza menos ancho de banda, evita el almacenamiento en búfer en caso de congestión y mantiene el streaming bloqueado para que se produzcan en directo, lo que garantiza una experiencia de visionado perfecta. Para las cadenas de televisión, iGaming y apuestas deportivas, esto se traduce en una mayor participación, periodos de apuestas más largos y mayores ingresos.

"Lo que nos emociona de WebRTS es que finalmente podemos operar en una infraestructura tradicional y asociarnos con proveedores establecidos que ya han creado redes de primera clase. Akamai, con su infraestructura distribuida globalmente, fue una elección obvia", afirma Cheney.