Ceeblue, una empresa innovadora en el streaming de latencia ultrabaja con sede en los Países Bajos, se enfrentó al desafío de distribuir streaming en menos de un segundo para un cliente de apuestas deportivas en un plazo acelerado, a la vez que mantenía intactos los flujos de trabajo basados en Akamai del cliente. Ceeblue, que necesitaba la capacidad de gestionar picos de tráfico impredecibles y respaldar el alcance global sin comprometer la velocidad, comenzó a colaborar directamente con el equipo de desarrollo de Akamai. Al ejecutar su tecnología WebRTS y su plataforma Media Fabric en los servicios de cloud computing y distribución de contenido de Akamai, Ceeblue proporcionó streaming en tiempo real a escala con una interrupción mínima de las operaciones del cliente. También creó una base para la innovación futura con las capacidades informáticas aceleradas de Akamai y sentó las bases para transiciones aún más rápidas al streaming en menos de un segundo.
"Con Akamai, hemos demostrado un camino rápido y no disruptivo hacia latencias integrales inferiores a un segundo en todo el mundo".— Lawton Cheney, Director Comercial (CCO) de Ceeblue
Distribución de vídeo en tiempo real que genera ingresos
El streaming en menos de un segundo va más allá de la infraestructura de distribución de vídeo personalizada
Ceeblue se especializa en un nicho incluso dentro del streaming de vídeo en directo: la distribución de latencia ultrabaja. Su plataforma Media Fabric se ha diseñado para el streaming en menos de 500 milisegundos. "Para iGaming y las apuestas deportivas en particular, una latencia más baja aumenta la probabilidad de impulsar la participación del cliente y mayores ingresos", dice Lawton Cheney, CCO de Ceeblue.
Durante años, Ceeblue ha ejecutado una red de distribución de contenido (CDN) multiprotocolo personalizada que admite, entre otros, WebRTC y el Protocolo de streaming de alta eficiencia (HESP). Aunque es potente, su galardonado modelo de distribución requiere que los clientes cambien de sus proveedores de distribución actuales, lo que a menudo crea fricciones desde un punto de vista empresarial o logístico.
Para superar este obstáculo, Ceeblue creó WebRTS, un protocolo diseñado para una latencia inferior a un segundo en CDN estándar a escala global. Utiliza menos ancho de banda, evita el almacenamiento en búfer en caso de congestión y mantiene el streaming bloqueado para que se produzcan en directo, lo que garantiza una experiencia de visionado perfecta. Para las cadenas de televisión, iGaming y apuestas deportivas, esto se traduce en una mayor participación, periodos de apuestas más largos y mayores ingresos.
"Lo que nos emociona de WebRTS es que finalmente podemos operar en una infraestructura tradicional y asociarnos con proveedores establecidos que ya han creado redes de primera clase. Akamai, con su infraestructura distribuida globalmente, fue una elección obvia", afirma Cheney.
Satisfacción de las demandas de streaming deportivo en directo en todo el mundo
Ceeblue tuvo la oportunidad de probar este modelo cuando un importante cliente de streaming deportivo se tuvo que enfrentar a una necesidad urgente. El streaming deportivo presenta desafíos únicos: Los patrones de tráfico aumentan durante los eventos, con públicos que surgen de manera impredecible. Además, este cliente necesitaba realizar la transición al nuevo servicio casi inmediatamente, con las mínimas modificaciones posibles en su flujo de trabajo actual.
Para ello, Ceeblue y Akamai unieron sus fuerzas en un proyecto intenso de 40 días. "Era como si nuestros equipos hubieran estado trabajando juntos durante años", recordó Cheney. "Conocer la capacidad de Akamai para distribuir eventos de esta escala de forma fiable nos dio tranquilidad".
Disfrutar a la perfección de las ventajas de la distribución de baja latencia a escala
Una ventaja clave fue que el cliente no necesitaba volver a diseñar los flujos de vídeo ni volver a negociar los contratos. "La incorporación fue rápida y sencilla, y el cliente no tuvo que migrar la DRM ni ningún otro componente", dice Cheney.
Igual de importante era que el cliente disfrutara sin problemas de las ventajas de la plataforma Media Fabric de Ceeblue. WebRTS está segmentado y preparado para la DRM. Además, su diseño independiente de protocolos hace posible el streaming en tiempo real en la infraestructura distribuida globalmente de Akamai, prácticamente sin cambios en los flujos de trabajo existentes. Con el origen de Ceeblue implementado dentro de la red de Akamai, el cliente observó una mejora del rendimiento sin costes adicionales.
"Akamai distribuyó nuestros streamings en menos de un segundo en todo el mundo para este cliente, con la escala y la resiliencia necesarias para absorber multitudes repentinas y picos impredecibles", continúa Cheney.
Uso de la infraestructura distribuida globalmente de Akamai para el streaming de vídeo
A partir de esa colaboración, Ceeblue comenzó a ejecutar un origen gestionado en Akamai Cloud, la plataforma de nube distribuida de Akamai que ofrece una combinación de servicios de cloud computing centralizados y del Edge. También comenzó a distribuir contenido de streaming a través de la red global de servidores de Akamai, que almacena en caché el contenido cerca de los usuarios para acelerar la distribución y reducir la latencia.
WebRTS ofrece una latencia inferior a un segundo en la arquitectura distribuida globalmente de Akamai, sin que las cadenas de televisión tengan que elegir entre velocidad y escala. "La infraestructura y los servicios de cloud computing de Akamai nos permiten hacer realidad nuestra visión de impulsar las retransmisiones de gran repercusión con WebRTS", dice Cheney.
Previsiones para el futuro: Aprovechamiento de las capacidades informáticas aceleradas en el Edge
Ceeblue considera WebRTS como la piedra angular para la retransmisión de OTT deportiva del futuro y más allá. Gracias a la asociación con Akamai, Ceeblue consigue que la transición del streaming en directo HTTP (HLS) al streaming en menos de un segundo sea más sencilla, en lugar de una tarea laboriosa y costosa. "Con su eficiencia de distribución y origen, WebRTS ofrece una alternativa viable y de menor coste para resolver problemas de latencia", dice Cheney.
Ceeblue también está explorando nuevas formas de impulsar aún más el rendimiento y la eficiencia. Al aprovechar Akamai Essential Compute y Accelerated Compute en el Edge, tiene como objetivo descargar la codificación, la transcodificación y el procesamiento de paquetes de uso intensivo de recursos informáticos más cerca de los usuarios.
"Con las CPU y las VPU en el Edge, podríamos cambiar la codificación hacia fuera, reducir aún más el RTT y tomar decisiones de distribución más inteligentes. Esto vincula estrechamente los recursos informáticos y la distribución para mejorar la eficiencia, la escalabilidad y la calidad de la experiencia", concluye Cheney.
Transcripción del vídeo:
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
Transcripción del vídeo:
Acerca de Ceeblue
Ceeblue es una empresa innovadora en el streaming en tiempo real con sede en los Países Bajos que ofrece vídeo en directo en menos de 500 ms a escala mundial. Conocidos como los creadores del marco WebRTS inferior a un segundo y como especialistas de WebRTC y HESP, resuelven las limitaciones de las tecnologías en tiempo real existentes con un rendimiento, una resiliencia y una flexibilidad inigualables. Su plataforma independiente de protocolos y basada en API impulsa a las cadenas de televisión de OTT, el streaming deportivo, el iGaming, las compras en directo, las subastas en directo, apuestas deportivas y mucho más para un público ilimitado en todo el mundo, sin sacrificar la calidad.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.