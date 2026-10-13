Multivrse Digital, una empresa de habilitación multilingüe con sede en Australia, se enfrentaba a un desafío común, pero urgente: el crecimiento de los costes en la nube, un soporte inconsistente y la complejidad de AWS empezaban a frenar su impulso. En su misión de ofrecer contenido rápido, preciso y culturalmente relevante a gran escala, la agilidad y la simplicidad de la infraestructura eran factores clave. Al migrar a los servicios de cloud computing de Akamai, Multivrse logró un aprovisionamiento más rápido, ahorros de hasta un 70 % y soporte constante, lo que le permitió escalar a nivel global sin renunciar a la tranquilidad operativa.
"Mientras exista Multivrse, estaremos con Akamai. La relación es así de crucial".Amol Patankar, fundador de Multivrse
Habilitar conversaciones globales
Superar la complejidad de la nube y la presión de los costes
Fundada por Amol Patankar, Multivrse ayuda a las empresas a conectar con audiencias globales en su idioma preferido. Su enfoque híbrido combina traducción impulsada por IA con lingüistas nativos. ¿El resultado? El contenido no solo es preciso, sino también culturalmente relevante y coherente con la marca. "Somos más que un proveedor de traducción", explicó Patankar. "Somos un socio estratégico que ayuda a las marcas a expandirse globalmente y a profundizar en la interacción con los clientes".
Como startup ágil, Multivrse necesitaba una plataforma en la nube que no solo fuera técnicamente sólida, sino también rentable, fácil de usar y respaldada por un proveedor con capacidad de respuesta. "Con AWS, no teníamos un contacto dedicado. Tardaban días en responder. Ese tipo de retraso simplemente no funciona para una empresa en crecimiento", señaló Patankar.
Según Vivek Sathyaganesh, responsable de tecnología y operaciones de Multivrse: "Además, los precios de AWS eran impredecibles. Cada funcionalidad suponía un cargo adicional. Y los precios variaban según la región, por lo que nunca sabíamos qué gastos esperar cada mes".
Con el crecimiento del negocio y la expansión de las necesidades de los clientes en distintas regiones geográficas, Multivrse necesitaba reevaluar su infraestructura.
Confiar en Akamai por su transparencia en precios, encaje técnico y orientación estratégica
La decisión de migrar a Akamai se basó en una relación de confianza construida durante más de una década. Patankar había trabajado con Akamai en anteriores puestos empresariales en los sectores de aviación y minorista, y había comprobado de primera mano el valor del rendimiento, la seguridad y la orientación estratégica de Akamai.
"Cuando fundé Multivrse, sabía que acabaríamos migrando a Akamai", afirmó. "Su equipo siempre está disponible, es colaborativo y está orientado a encontrar soluciones. Ese tipo de apoyo no tiene precio".
Para Sathyaganesh, responsable de la administración de la plataforma en Multivrse, destacaron especialmente las siguientes capacidades de Akamai: aprovisionamiento sencillo, precios transparentes, herramientas pensadas para desarrolladores e integración entre Edge y computación. "AWS divide el tráfico de salida en niveles, regiones y tipos de transferencia de datos, lo que hace que la estructura de precios sea excesivamente compleja", subrayó.
Migración sencilla de AWS a los servicios de cloud computing de Akamai
Desde el primer momento, Multivrse quedó impresionada por el enfoque colaborativo de Akamai. Akamai hizo que la migración desde AWS fuera sencilla y sin preocupaciones. La experiencia fue muy distinta a la de AWS, donde migrar de una región a otra resultaba complejo. "Fue fácil migrar a Akamai y, de inmediato, todo pasó a ser mucho más manejable", afirmó Sathyaganesh.
En concreto, Multivrse sustituyó EC2, RDS, S3 y Route53 por los siguientes servicios de cloud computing de Akamai:
- Cloud Firewall: los firewalls con reglas integradas ayudan a Multivrse a proteger las cargas de trabajo sin necesidad de herramientas externas.
- DNS Manager: esta interfaz integral dentro de Akamai Cloud Manager permite gestionar dominios de forma sencilla a escala global.
- NodeBalancers: estos balanceadores de carga totalmente gestionados, de alta disponibilidad y que pueden desplegarse en cuestión de minutos, garantizan un alto nivel de disponibilidad y rendimiento.
- Managed Databases: este servicio de bases de datos totalmente gestionado, con copias de seguridad y actualizaciones automáticas, permite a Multivrse implementar fácilmente clústeres de bases de datos de alto rendimiento.
- Object Storage: este almacenamiento duradero, escalable y rentable es compatible con S3, con precios simplificados y acceso sencillo.
- Longview: Multivrse utiliza esta herramienta integrada de supervisión y análisis para monitorizar el estado y el rendimiento de los servidores de cloud computing.
- Essential Compute: este servicio simplificado de alojamiento de máquinas virtuales puede aprovisionarse rápidamente y ofrece precios planos.
- Private Networking: Multivrse utiliza este servicio de cloud computing para configurar redes virtuales que aíslan el tráfico y permiten implementaciones seguras de múltiples niveles.
Logro de resultados clave: aprovisionamiento más rápido, ahorro de costes y menor latencia
La migración a Akamai aportó beneficios tanto cuantitativos como cualitativos. La sustitución de AWS por los servicios de cloud computing de Akamai permitió:
- Reducir los costes del 50 % al 70 % en computación y almacenamiento, especialmente para cargas de trabajo optimizadas para memoria y de alta demanda.
- Aprovisionar máquinas virtuales entre un 30 % y un 40 % más rápido.
- Reducir la latencia entre un 20 % y un 50 % para usuarios globales gracias a la red distribuida de Akamai.
Según Sathyaganesh: "Los servicios de cloud computing de Akamai son fáciles de usar para los desarrolladores. El panel de control y la interfaz de línea de comandos (CLI) son limpios, intuitivos y mucho más fáciles de usar en comparación con AWS o Azure. Crear máquinas virtuales, Object Storage y NodeBalancers requiere solo unos pocos clics y es muy sencillo".
"Los costes con AWS eran excepcionalmente altos en comparación con Akamai". Patankar añadió: "Con Akamai, lo que pagábamos por una sola instancia de AWS ahora nos da para tres. Eso cambia las reglas del juego para una startup como la nuestra".
Tomar decisiones de infraestructura inteligentes con orientación y soporte de nivel empresarial
Uno de los principales factores diferenciales ha sido el enfoque consultivo de Akamai y sus revisiones tecnológicas colaborativas, que permiten tomar decisiones de infraestructura más acertadas. "Akamai nos orientó de forma clara y eficaz para evitar una complejidad innecesaria con Kubernetes y optar por un modelo estándar adaptado a nuestras necesidades", explicó Sathyaganesh. "Aconsejarnos no adoptar Kubernetes en esta fase nos ahorró tiempo y costes, y nos proporcionó un camino técnico mucho más claro".
Multivrse también valora especialmente la disponibilidad y capacidad de respuesta de Akamai. "Podemos descolgar el teléfono, hablar con alguien que entiende nuestro negocio y nuestras necesidades técnicas, y recibir asesoramiento en plazos razonables", afirmó Patankar. "Eso es poco habitual y no era algo que tuviéramos con AWS".
Impulsar la escala global y el crecimiento futuro
Basada en la infraestructura resiliente de Akamai, la plataforma multilingüe de Multivrse aprovecha capacidades avanzadas de computación, junto con algoritmos y procesos propios, para ofrecer experiencias de cliente más rápidas y personalizadas, lo que permite a la empresa escalar a nivel global tanto en alcance como en innovación. Con Akamai como socio en la nube, Multivrse está bien posicionada para seguir cumpliendo su visión: ayudar a las marcas a hablar el idioma de cada cliente de forma rápida, eficiente y significativa.
"A medida que crezcamos, tenemos previsto expandirnos a más regiones en función de la demanda de los clientes y, con Akamai, sabemos que contaremos con apoyo en cada paso del camino", concluyó Patankar.
Acerca deMultivrse Digital
Multivrse es una empresa de habilitación multilingüe impulsada por la tecnología que ayuda a las marcas a conectar de forma más significativa con sus clientes a través de idiomas y culturas. Al combinar la potencia de la tecnología de traducción basada en IA con la experiencia de lingüistas nativos, Multivrse ofrece soluciones multilingües escalables y de alta calidad para sitios web, campañas de marketing y comunicaciones con clientes. Nuestra misión es hacer que las experiencias digitales sean más inclusivas, accesibles y atractivas, ayudando a las organizaciones a ampliar su alcance, mejorar la fidelidad de los clientes, impulsar el crecimiento global y, lo más importante, acercarse más a sus clientes.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.