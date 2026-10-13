Fundada por Amol Patankar, Multivrse ayuda a las empresas a conectar con audiencias globales en su idioma preferido. Su enfoque híbrido combina traducción impulsada por IA con lingüistas nativos. ¿El resultado? El contenido no solo es preciso, sino también culturalmente relevante y coherente con la marca. "Somos más que un proveedor de traducción", explicó Patankar. "Somos un socio estratégico que ayuda a las marcas a expandirse globalmente y a profundizar en la interacción con los clientes".

Como startup ágil, Multivrse necesitaba una plataforma en la nube que no solo fuera técnicamente sólida, sino también rentable, fácil de usar y respaldada por un proveedor con capacidad de respuesta. "Con AWS, no teníamos un contacto dedicado. Tardaban días en responder. Ese tipo de retraso simplemente no funciona para una empresa en crecimiento", señaló Patankar.

Según Vivek Sathyaganesh, responsable de tecnología y operaciones de Multivrse: "Además, los precios de AWS eran impredecibles. Cada funcionalidad suponía un cargo adicional. Y los precios variaban según la región, por lo que nunca sabíamos qué gastos esperar cada mes".

Con el crecimiento del negocio y la expansión de las necesidades de los clientes en distintas regiones geográficas, Multivrse necesitaba reevaluar su infraestructura.