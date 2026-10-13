Gorilla ROI es una empresa emergente que tiene como objetivo convertir los datos de comercio electrónico más enrevesados en información clara que los vendedores puedan utilizar. Gorilla ROI fue fundada por Jae Jun, el director ejecutivo, tras haber intentado sacar adelante un negocio del mercado de Amazon. Ahora, apuesta por acabar con los paneles y el desorden, ofreciendo datos de mercado en tiempo real directamente en la herramienta favorita de los vendedores: Hojas de cálculo de Google. Al sustituir las soluciones de alojamiento baratas por los servicios de cloud computing de Akamai, la empresa adquirió una infraestructura fiable y rentable respaldada por una asistencia con capacidad de respuesta y preparada para el crecimiento.
"Akamai ha sido predecible y fiable, justo lo que necesitamos en nuestra infraestructura. Trabajan a la perfección, tal y como se espera de una organización de su nivel".— Jae Jun, director ejecutivo de Gorilla ROI
Pase del caos de las hojas de cálculo a manejar información clara y fiable
Sin paneles de relleno: Solo datos limpios y claros donde trabajan los vendedores
"Llevaba horas tratando de ayudar a mi esposa a dirigir su tienda en Amazon y colapsé. Me abrumé con la cantidad de currículos que recibimos y pensé que tenía que haber una manera mejor de hacerlo", recuerda Jun. Gorilla ROI nació como fruto de esa frustración. Actualmente, ofrece sus servicios a cientos de vendedores online con integraciones de datos rápidas, limpias y automatizadas en plataformas como Amazon y Shopify.
Lo que la hace única es la ausencia de un panel de control y una interfaz de usuario abarrotada de elementos. "Nos limitamos a ofrecer datos fiables en Hojas de cálculo de Google, que es donde trabajan nuestros usuarios", afirma Jun.
Con solo cinco ingenieros y dos diseñadores de experiencia de usuario, el equipo de Gorilla ROI creó una infraestructura de back-end de alto rendimiento para respaldar esta experiencia ligera y potente. A juzgar por la sencillez de la experiencia de usuario, no parece que en realidad sea bastante compleja técnicamente. Gorilla ROI procesa enormes volúmenes de datos con inserciones, eliminaciones y cálculos en tiempo real, todo ello manteniendo el tiempo de actividad para los clientes que toman decisiones empresariales sobre la marcha.
Elección de Akamai en lugar de AWS o Azure
En sus inicios, Gorilla ROI necesitaba una infraestructura potente y asequible. "Lo financiamos todo nosotros. Todo el mundo daba por hecho que trabajaríamos con AWS o Azure, pero no podíamos permitirnos gastos impredecibles", confiesa Jun. "Necesitábamos una solución estable con la que pudiéramos anticipar imprevistos fácilmente".
Jun y su equipo habían probado soluciones de alojamiento de bajo coste, pero las interrupciones y la inestabilidad del rendimiento les obligaron a barajar otras opciones. El director de tecnología de la empresa tenía experiencia con Linode, ahora Akamai Cloud, y valoraba la estabilidad del rendimiento y los costes predecibles.
Abordar los retos técnicos con facilidad
A medida que Gorilla ROI ha ido creciendo, también lo han hecho los retos técnicos. Según Jun "el desarrollo de software es como un proyecto de construcción interminable". El equipo empezó con Percona XtraDB para conseguir una alta disponibilidad, pero se topó con cuellos de botella y tiempo de inactividad. Gorilla ROI finalmente migró a TiDB, por lo que se solucionaron los retrasos en los procesos de inserción y eliminación, y la adición de nodos de base de datos pasó de ser un proceso de días a completarse en tan solo unas horas.
"Con Akamai, probamos nuestra nueva base de datos y validamos la migración a escala con escenarios reales utilizando los recursos adicionales que nos facilitaron. Nos sorprendió muchísimo toda la ayuda que recibimos. Ese nivel de atención fue muy distinto de lo que nos ofrecieron AWS u otros hiperescaladores", admite Jun.
Para los datos no estructurados, Gorilla ROI confía en MongoDB. Todo cuenta con el respaldo de NodeBalancers, máquinas virtuales e instancias de recursos informáticos compartidos de Akamai. "La implementación es rápida y sencilla. No necesitamos especialistas costosos ni un equipo enorme para garantizar un buen funcionamiento".
Colaboración con Akamai tras la adquisición
Cuando Jun se enteró de que Akamai había adquirido Linode no las tenía todas consigo. "Me preocupaba que, si Akamai seguía creciendo, eso se tradujera en más burocracia, mayores costos y menos apoyo personalizado. Pero ha sido todo lo contrario. Contamos con herramientas potentes y fáciles de usar, y ahora tenemos acceso a más funciones y un servicio mejorado".
Tener contacto directo con el equipo de soporte de Akamai, en lugar de un sistema genérico de tickets, ha sido una gran ventaja. "La palabra que utilizaría para describir a nuestro equipo de cuentas de Akamai es 'apoyo'. Han estado con nosotros en cada paso del camino", continúa.
Fomento de la agilidad y el crecimiento de los desarrolladores
Jun piensa que, gracias a Akamai, su equipo sigue siendo ágil y eficiente. "No necesitamos certificaciones costosas ni experiencia especializada para gestionar nuestra infraestructura. Todos los miembros de nuestro equipo entienden el sistema, lo que se traduce en una mayor redundancia, menos riesgos y menos costes de personal".
La infraestructura está diseñada para permitir que Gorilla ROI se mueva rápidamente. "Podemos poner en marcha y retirar nuevas instancias informáticas de forma rápida y sencilla según sea necesario. Ese tipo de flexibilidad nos permite centrarnos proactivamente en innovar en lugar de abordar nuestras necesidades de forma reactiva", dijo.
Una transición fluida: Del caos a la confianza
Antes de cambiar a Akamai, Jun recuerda lidiar con numerosos problemas y tiempo de inactividad constantemente. "Nuestro director de tecnología ni siquiera podía disfrutar de las vacaciones. Siempre estaba de guardia tratando de solucionar los problemas del servidor. Ahora está tranquilo porque sabe que Akamai lo tiene todo bajo control. Simplemente funciona".
Ese cambio ha transformado las operaciones de Gorilla ROI. La infraestructura ahora es compatible con todo en segundo plano y es predecible, fiable y rentable.
"La arquitectura debería ser como los cimientos de una casa. No es algo en lo que debas pensar todos los días. "Debería ser estable y funcionar", afirma Jun. "Eso es exactamente lo que Akamai nos ofrece".
Transcripción del vídeo:
Todo empezó con mi esposa. Comenzó a vender en Amazon y yo le ayudaba al regresar del trabajo con las operaciones. Estaba abrumado con la cantidad de currículos, informes y comunicaciones con la directora ejecutiva, mi esposa. Sabía que tenía que haber una mejor manera de crear informes y obtener datos. Y eso me llevó a fundar lo que ahora conocemos como Gorilla ROI.
Nuestra propuesta de venta exclusiva es no trabajar con paneles ni interfaces de usuario. Nos limitamos a obtener los datos de diferentes plataformas de comercio electrónico y pasarlos directamente a una hoja de cálculo de Google para que los usuarios empiecen a trabajar con ellos, lo que facilita mucho el trabajo, y optimiza y automatiza el proceso para todos aquellos que vendan online.
Al ser una empresa pequeña, buscábamos una solución de nube que ofreciera el mejor equilibrio entre gastos y beneficios. El mayor problema, y el más recurrente, era que los costes solían ser impredecibles. Hemos podido tomar una decisión muy objetiva basándonos solo en los precios.
Sabíamos justo lo que necesitábamos. También conocíamos los precios de Akamai. Luego, lo comparamos con AWS y Azure, y Akamai los superaba con creces.
Al principio, cuando estábamos pasándonos a TiDB, no sabíamos exactamente cuántos recursos y qué nivel de presión iba a poder manejar el sistema ni si sería capaz de funcionar.
Sin embargo, Akamai nos facilitó recursos adicionales para probar todo el sistema en un escenario real. Nos sorprendió muchísimo toda la ayuda que recibimos.
No recibimos ese nivel de atención de AWS ni de otros competidores, y nos ayudó a completar la migración según nuestras necesidades sin que afectara a nuestro presupuesto. Akamai, además de los recursos adicionales, sigue introduciendo nuevas funciones y servicios. Tener un contacto exclusivo con Akamai para abordar nuestras necesidades es una ventaja increíble.
Transcripción del vídeo:
Crecimiento del negocio sobre una base de confianza
La segunda versión de la infraestructura de Gorilla ROI ya está en marcha y es compatible con los servicios de cloud computing de Akamai. Se ha diseñado para admitir a miles de usuarios sin que afecte al rendimiento. "Antes nos costaba dar cobertura a cientos de usuarios. Ahora podemos trabajar con miles", se enorgullece Jun.
Con una base sólida, Gorilla ROI se centra en aumentar su cartera de usuarios, añadir nuevas integraciones y seguir simplificando el acceso a los datos para los vendedores online. "Además de proporcionar la infraestructura que necesitamos, Akamai facilita el presupuesto y la planificación. Podemos proyectar los costes dentro de un rango del 10 % sin contar con un experto financiero que ejecute modelos complejos. Esa facilidad y previsibilidad no tienen precio cuando una empresa está creciendo", concluye Jun.
Acerca de Gorilla ROI
La filosofía de Gorilla ROI es poner los datos al servicio de los usuarios. Fundada en 2018, la empresa Gorilla ROI es un conector de datos para Amazon y Shopify que sincroniza las ventas, los pedidos, el inventario y mucho más en Hojas de cálculo de Google. Se creó para acabar con la recopilación manual de datos, lo que le da la libertad de crear informes únicos y obtener información. Convierta las hojas de cálculo estáticas en paneles de gestión automatizados, actualizados y fiables.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.