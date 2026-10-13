"Llevaba horas tratando de ayudar a mi esposa a dirigir su tienda en Amazon y colapsé. Me abrumé con la cantidad de currículos que recibimos y pensé que tenía que haber una manera mejor de hacerlo", recuerda Jun. Gorilla ROI nació como fruto de esa frustración. Actualmente, ofrece sus servicios a cientos de vendedores online con integraciones de datos rápidas, limpias y automatizadas en plataformas como Amazon y Shopify.

Lo que la hace única es la ausencia de un panel de control y una interfaz de usuario abarrotada de elementos. "Nos limitamos a ofrecer datos fiables en Hojas de cálculo de Google, que es donde trabajan nuestros usuarios", afirma Jun.

Con solo cinco ingenieros y dos diseñadores de experiencia de usuario, el equipo de Gorilla ROI creó una infraestructura de back-end de alto rendimiento para respaldar esta experiencia ligera y potente. A juzgar por la sencillez de la experiencia de usuario, no parece que en realidad sea bastante compleja técnicamente. Gorilla ROI procesa enormes volúmenes de datos con inserciones, eliminaciones y cálculos en tiempo real, todo ello manteniendo el tiempo de actividad para los clientes que toman decisiones empresariales sobre la marcha.