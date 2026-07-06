- Seguridad para las personas y los agentes de IA en el navegador, en cualquier navegador
- Control para todo el uso de la IA, incluidas las instrucciones, las respuestas y las acciones de pegar datos en tiempo real
- DLP nativo del navegador que supervisa los datos en movimiento, sin descifrado de red
- Análisis y bloqueo automáticos de complementos de navegadores de terceros maliciosos o con privilegios excesivos
- Compatibilidad con BYOD y contratistas externos con sesiones de solo lectura y marcas de agua
Conclusiones clave
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Proporciona control y seguridad del navegador empresarial en cualquier navegador comercial.
Protege el uso de la IA mediante la detección de IA en la sombra y la aplicación de seguridad de datos en tiempo real a la introducción de datos y a los archivos adjuntos.
No, utiliza una extensión sin fricciones para transformar cualquier navegador en un espacio de trabajo gestionado.