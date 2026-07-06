- Sicherheit für Menschen und KI-Agenten in jedem Browser
- Echtzeit-Governance für die gesamte KI-Nutzung, einschließlich Prompts, Antworten und Dateneinfügungen
- Browsernatives DLP, das Daten in Bewegung überwacht, ohne dass das Netzwerk entschlüsselt werden muss
- Automatische Analyse und Blockierung von schädlichen oder überprivilegierten Browser-Plug-ins von Drittanbietern
- Unterstützung für BYOD und Drittanbieter mit schreibgeschützten Sitzungen und Wasserzeichen
Wichtige Erkenntnisse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Mit dieser Lösung erhalten Unternehmen umfassende Kontrolle und Sicherheit für ihre Browser, unabhängig vom verwendeten kommerziellen Browser.
Die KI-Nutzung wird geschützt, indem Schatten-KI-Erkennung durchgeführt und Datensicherheit in Echtzeit auf Eingaben und Dateianhänge angewendet wird.
Nein, es handelt sich um eine reibungslose Erweiterung, die jeden beliebigen Browser in einen verwalteten Arbeitsbereich umwandeln kann.