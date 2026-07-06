- Sicurezza per utenti e agenti basati sull'AI su qualsiasi browser
- Governance per tutti i tipi di utilizzo dell'intelligenza artificiale, inclusi prompt, risposte e operazioni di copia/incolla di dati in tempo reale
- DLP nativo del browser che monitora i dati in movimento, senza decrittografia della rete
- Analisi e blocco automatici dei plug-in di browser di terze parti dannosi o con privilegi eccessivi
- Supporto per BYOD e collaboratori di terze parti con sessioni di sola lettura e watermarking
Concetti chiave
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
È una soluzione che offre funzionalità di controllo e sicurezza su qualsiasi browser commerciale.
La soluzione protegge l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tramite l'individuazione dell'AI ombra e applicando la sicurezza dei dati in tempo reale agli input e ai file allegati.
No, la soluzione utilizza una semplice estensione per trasformare qualsiasi browser in un'area di lavoro gestita.