- Segurança para humanos e agentes de IA em qualquer navegador
- Governança para todos os usos de IA, incluindo prompts, respostas e inserção de dados em tempo real
- DLP nativa de navegador que monitora dados em trânsito, sem a necessidade de descriptografia da rede
- Análise e bloqueio automáticos de plugins maliciosos ou com privilégios excessivos em navegadores de terceiros
- Compatibilidade com BYOD e prestadores de serviços externos, com sessões de acesso apenas para leitura e marca d’água
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Ele oferece controle e segurança corporativos para qualquer navegador comercial.
Ele garante o uso seguro da inteligência artificial ao realizar a detecção de IA oculta e aplicar medidas de segurança de dados em tempo real a entradas e anexos de arquivos.
Não, ele utiliza uma extensão sem atritos para transformar qualquer navegador em um ambiente de trabalho gerenciado.