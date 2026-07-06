- Sécurité des utilisateurs humains et des agents d'IA, quel que soit le navigateur utilisé
- Gouvernance en temps réel de tous les usages de l'IA, y compris des prompts, des réponses et des données collées
- DLP intégrée au navigateur qui surveille les données en transit, sans déchiffrement du trafic réseau
- Analyse et blocage automatiques des plug-ins de navigateur tiers malveillants ou disposant de privilèges excessifs
- Prise en charge des environnements BYOD et des sous-traitants grâce à des sessions en lecture seule et à des filigranes digitaux
Points à retenir
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Workforce Protector offre un contrôle et une sécurité des navigateurs d'entreprise sur n'importe quel navigateur commercial.
La solution garantit une utilisation sécurisée de l'IA en détectant l'IA fantôme et en appliquant une protection des données en temps réel aux saisies des utilisateurs et aux fichiers joints.
Non. La solution repose sur une extension non intrusive qui transforme n'importe quel navigateur en espace de travail géré.