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Segev Fogel

Senior Security Researcher

Segev Fogel svolge il ruolo di Senior Security Researcher specializzato nella sicurezza delle applicazioni web, nella protezione lato client e nel rilevamento dei bot. Il suo lavoro si concentra sull'identificazione delle nuove tecniche di attacco e sulla creazione di sistemi di rilevamento su larga scala utilizzando le impronte digitali comportamentali e i segnali a livello di rete. Vanta un background nell'analisi dei malware, nei sistemi di automazione e nella ricerca pratica sulle minacce in ambienti web e mobili, con una particolare attenzione alla ricerca basata sui dati e all'interpretazione dei segnali. Al di fuori del lavoro, Sergev adora, di solito, andare in spiaggia, leggere libri di non narrativa o partecipare ad eventi underground.

Post di Segev Fogel

La nuova specifica del protocollo MCP: come devono prepararsi i team addetti alla sicurezza?

June 25, 2026Maxim Zavodchik,  Segev Fogel,  e Gal Meiri

Man mano che il protocollo MCP si evolve con una nuova architettura stateless, la responsabilità della sicurezza passa agli sviluppatori. Scopri in che modo Akamai sta cambiando le minacce della nuova specifica.

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