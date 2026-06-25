Segev Fogel svolge il ruolo di Senior Security Researcher specializzato nella sicurezza delle applicazioni web, nella protezione lato client e nel rilevamento dei bot. Il suo lavoro si concentra sull'identificazione delle nuove tecniche di attacco e sulla creazione di sistemi di rilevamento su larga scala utilizzando le impronte digitali comportamentali e i segnali a livello di rete. Vanta un background nell'analisi dei malware, nei sistemi di automazione e nella ricerca pratica sulle minacce in ambienti web e mobili, con una particolare attenzione alla ricerca basata sui dati e all'interpretazione dei segnali. Al di fuori del lavoro, Sergev adora, di solito, andare in spiaggia, leggere libri di non narrativa o partecipare ad eventi underground.