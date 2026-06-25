Segev Fogel es investigador sénior de seguridad especializado en seguridad web de aplicaciones, protección del lado del cliente y detección de bots. Su trabajo se centra en identificar nuevas técnicas de ataque y desarrollar sistemas de detección a gran escala mediante la identificación del comportamiento y las señales a nivel de red. Cuenta con experiencia en análisis de malware, marcos de automatización e investigación práctica de amenazas en entornos web y móviles, con especial atención a la investigación basada en datos y la extracción de señales. Fuera del trabajo, normalmente puede encontrar a Segev en la playa, leyendo libros de no ficción o asistiendo a fiestas clandestinas.