Segev Fogel ist ein Senior Security Researcher, der sich auf die Sicherheit von Webanwendungen, clientseitigen Schutz und Bot-Erkennung spezialisiert hat. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, neue Angriffstechniken zu identifizieren und mithilfe von verhaltensbasiertem Fingerprinting und Signalen auf Netzwerkebene umfangreiche Erkennungssysteme zu entwickeln. Er verfügt über Hintergrundwissen zu Malware-Analyse, Automatisierungsframeworks und praktischer Bedrohungsforschung in Web- und mobilen Umgebungen – mit einem starken Fokus auf datengestützte Forschung und Signalextraktion. Außerhalb der Arbeit befindet sich Sergev in der Regel am Strand, liest Sachbücher oder besucht Underground-Partys.