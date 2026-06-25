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Segev Fogel

Senior Security Researcher

Segev Fogel est un Senior Security Researcher spécialisé dans la sécurité applicative Web, la protection côté client et la détection des bots. Son travail consiste principalement à identifier les nouvelles techniques d'attaque et à mettre au point des systèmes de détection à grande échelle utilisant l'empreinte comportementale et les signaux au niveau du réseau. Il possède une expérience dans l'analyse des logiciels malveillants, les cadres d'automatisation et la recherche pratique sur les menaces dans les environnements Web et mobiles, en mettant particulièrement l'accent sur la recherche basée sur les données et l'extraction de signaux. En dehors du travail, on retrouve généralement Segev à la plage, en train de lire des livres de non-fiction ou de participer à des soirées underground.

Articles rédigés par Segev Fogel

La nouvelle spécification MCP : à quoi les équipes de sécurité doivent-elles se préparer

June 25, 2026Maxim Zavodchik,  Segev Fogel,  et Gal Meiri

À mesure que le MCP évolue vers une nouvelle architecture sans état, la responsabilité en matière de sécurité incombe désormais aux développeurs. Découvrez comment Akamai procède à la modélisation des menaces liées à cette nouvelle spécification.

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