Segev Fogel é um pesquisador sênior de segurança, especializado em segurança de aplicações web, proteção do lado do cliente e detecção de bots. Seu trabalho se concentra em identificar técnicas de ataque emergentes e desenvolver sistemas de detecção em larga escala, utilizando técnicas de análise comportamental e sinais de rede. Ele possui experiência em análise de malware, desenvolvimento de estruturas de automação e pesquisa prática sobre ameaças em ambientes web e móveis, com ênfase em pesquisas baseadas em dados e extração de sinais. Fora do trabalho, Sergev geralmente está na praia, lendo livros de não ficção ou frequentando festas alternativas.