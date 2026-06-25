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Segev Fogel

Senior Security Researcher

Segev Fogel é um pesquisador sênior de segurança, especializado em segurança de aplicações web, proteção do lado do cliente e detecção de bots. Seu trabalho se concentra em identificar técnicas de ataque emergentes e desenvolver sistemas de detecção em larga escala, utilizando técnicas de análise comportamental e sinais de rede. Ele possui experiência em análise de malware, desenvolvimento de estruturas de automação e pesquisa prática sobre ameaças em ambientes web e móveis, com ênfase em pesquisas baseadas em dados e extração de sinais. Fora do trabalho, Sergev geralmente está na praia, lendo livros de não ficção ou frequentando festas alternativas.

Publicações de Segev Fogel

A nova especificação do MCP: para o que as equipes de segurança precisam se preparar

June 25, 2026Maxim Zavodchik,  Segev Fogel,  e Gal Meiri

À medida que o MCP evolui com uma nova arquitetura sem estado, a responsabilidade pela segurança passa a ser dos desenvolvedores. Descubra como a Akamai está fazendo a modelagem de ameaças da nova especificação.

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