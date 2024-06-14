Come le aziende sanitarie dovrebbero pensare a bilanciare l'innovazione con la cybersecurity

Gli autori degli attacchi hanno dimostrato di essere altamente motivati ​​e sofisticati e di non lasciare nulla di intentato nell'eseguire attacchi contro ospedali e altre infrastrutture sanitarie. Dando priorità alla cybersecurity e stratificando i sistemi di difesa, le aziende sanitarie possono proteggere in modo proattivo i pazienti e le loro PHI dagli attacchi informatici e mitigare i rischi per le loro organizzazioni su più fronti.

Siete sulla strada giusta? Questa checklist può aiutarvi a focalizzare i vostri investimenti di conseguenza e a prevenire i costi elevati e i danni derivanti da importanti incidenti informatici.