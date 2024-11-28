L'applicazione Maternal and Child Health Record di MTI fornisce servizi di creazione dei rapporti WAF (Web Application Firewall) per le istituzioni locali. Un tempo, ci volevano ore per aggregare i dati WAF, mentre ora, lo staff SRE di MTI riesce a visualizzarli immediatamente nel suo ambiente cloud eterogeneo. "Implementare la soluzione TrafficPeak sull'Akamai Cloud è stato semplice ed economico e ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo", ha spiegato Akama.

Akama ha riassunto l'esperienza vissuta da MTI con i servizi di cloud computing di Akamai nel modo seguente: "La flessibilità di Akamai non ha rivali nei servizi offerti dalla concorrenza. Raggiungere questo livello di efficienza con altre piattaforme sarebbe stato lento e costoso".