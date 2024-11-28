MTI Ltd. sta rivoluzionando la vita dei giapponesi tramite i servizi mobili che rendono tutto più semplice e divertente, dall'assistenza sanitaria e dalla tecnofinanza alla musica, agli eBook e all'intrattenimento. Dopo aver efficacemente contrastato le minacce alla cybersecurity per sette anni con la soluzione WAF (Web Application Firewall) di Akamai, il reparto dedicato all'assistenza sanitaria di MTI si è affidato ai servizi di cloud computing di Akamai per soddisfare varie esigenze.
"I servizi di cloud computing di Akamai offrono un notevole vantaggio rispetto ai principali provider di servizi cloud quando si tratta dei costi di uscita. Inoltre, il supporto di Kubernetes Engine semplifica e ottimizza la migrazione delle applicazioni containerizzate".- Norio Akama, SRE Manager del reparto dedicato all'assistenza sanitaria di MTI
Trasformare la vita degli utenti con i servizi mobili
Potenziare i servizi sanitari sui dispositivi mobili
Una delle attività principali di MTI è rappresentata dalla sua unità dedicata all'assistenza sanitaria, nell'ambito della quale gestisce 550.000 utenti che accedono ai dati sanitari personali tramite i propri smartphone. Per tenere il passo con il rapido ritmo dei cambiamenti tecnologici, MTI utilizza servizi cloud, API e strumenti innovativi all'avanguardia nel settore. L'azienda, sempre alla ricerca delle ultime novità tecnologiche, voleva scoprire come poter migliorare ulteriormente le sue funzionalità con l'Akamai Cloud.
"I nostri servizi web e la nostra infrastruttura di autenticazione interna richiedono un elevato numero di risorse, il che fa lievitare i costi legati al cloud", ha spiegato Norio Akama, SRE Manager del reparto dedicato all'assistenza sanitaria di MTI. "Utilizzando l'edge computing, possiamo non solo tagliare i costi, ma anche ottimizzare le performance".
Una configurazione rapida, semplice ed economica
Per trarre vantaggio dai servizi di cloud computing di Akamai, MTI ha utilizzato le soluzioni Terraform e Linode Kubernetes Engine per migrare il suo ambiente di esecuzione da un servizio di cloud computing di un'altra azienda. "L'operazione è stata estremamente semplice, intuitiva ed economica da avviare. Un progettista di server può eseguirla in un solo giorno", ha affermato Akama.
Nell'intento di mantenere le performance dei servizi web ad un livello eccellente, MTI esegue test di carico ad ogni rilascio. Il suo ambiente di esecuzione viene configurato in modo da avviare automaticamente i test e da arrestarsi al termine. Come ha affermato Akama, "in tal modo, abbiamo potuto semplificare il nostro processo dei rilasci, riducendo, al contempo, i costi".
Tagliare i costi quasi del 50%
MTI ha utilizzato applicazioni containerizzate per sostituire la sua funzione di estrazione, trasformazione e carico dei dati (ETL), con cui i dati vengono estratti dai database aziendali per poter condurre un'analisi dei big data. Parallelamente all'aumento della quantità di dati, crescono anche i costi, tuttavia l'innovativo approccio di Akamai riguardo ai costi di uscita ha segnato una svolta rivoluzionaria.
"I provider di servizi cloud, di solito, addebitano il traffico in uscita. Grazie ai servizi di cloud computing di Akamai, abbiamo quasi dimezzato i nostri costi legati alle operazioni ETL", ha spiegato Akama.
Migliorare le operazioni in modo flessibile
L'applicazione Maternal and Child Health Record di MTI fornisce servizi di creazione dei rapporti WAF (Web Application Firewall) per le istituzioni locali. Un tempo, ci volevano ore per aggregare i dati WAF, mentre ora, lo staff SRE di MTI riesce a visualizzarli immediatamente nel suo ambiente cloud eterogeneo. "Implementare la soluzione TrafficPeak sull'Akamai Cloud è stato semplice ed economico e ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo", ha spiegato Akama.
Akama ha riassunto l'esperienza vissuta da MTI con i servizi di cloud computing di Akamai nel modo seguente: "La flessibilità di Akamai non ha rivali nei servizi offerti dalla concorrenza. Raggiungere questo livello di efficienza con altre piattaforme sarebbe stato lento e costoso".
Informazioni su MTI
Per realizzare una società in cui i suoi clienti possono sentirsi più liberi e vivere in base al proprio ritmo, MTI Group considera importante la capacità di sviluppare i servizi richiesti da ciascuno in qualsiasi momento mentre il mondo cambia giorno dopo giorno e di distribuire questi servizi a livello globale. La nostra visione si basa sul concetto di innovare il mondo: affiancando i nostri clienti nella loro vita quotidiana, ci proponiamo di costruire una società migliore per il futuro fornendo servizi in grado di rendere la vita degli utenti più appagante e soddisfacente.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.