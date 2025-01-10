Eyevinn Technology

Al momento di scegliere il proprio partner, Eyevinn era alla ricerca di un provider in grado di scalare in base alla crescente domanda globale, garantendo, al contempo, la sicurezza e l'integrità dei dati. Dopo aver valutato le opzioni disponibili, l'azienda ha scelto l'Akamai Cloud.

"Akamai ci ha fornito la potenza di elaborazione, le funzionalità di rete, Kubernetes come soluzione SaaS (Software-as-a-Service) e una portata globale, il tutto a prezzi competitivi", ha affermato Birmé. "Inoltre, si tratta di un'azienda leader nei settori della sicurezza e della privacy".

La sua implementazione è stata semplicissima. "Abbiamo dovuto solo effettuare l'accesso e implementare un pannello di controllo di Kubernetes per integrare facilmente le nostre pipeline di streaming", ha aggiunto Birmé.