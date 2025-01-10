Dal 2013, Eyevinn Technology è diventata un'azienda specializzata in tecnologie per lo streaming media nei settori broadcast, TV e streaming video. Le sue vaste competenze e i contributi dell'osource hanno consolidato la reputazione di Eyevinn come un'affidabile società di consulenza indipendente. Quando Eyevinn ha deciso di lanciare i primi servizi di media gestiti al mondo basati sull'open source, ha scelto Akamai come suo provider di servizi cloud.
"Il tempo è denaro: l'Akamai Cloud ci ha consentito di passare rapidamente la nostra piattaforma Open Source Cloud alla fase di produzione".- Jonas Birmé, VP R&D, Eyevinn Technology
Streaming video sostenibile
Semplice adozione dell'open source
Eyevinn, una società di consulenza che aiuta i clienti nella scelta delle loro strategie tecnologiche e dello sviluppo di video, è consapevole del pieno potenziale (e dei problemi) dell'open source. L'intero processo di adozione (dalla valutazione all'implementazione) può risultare complesso e dispendioso in termini di tempo.
Per semplificare al massimo l'adozione dell'open source, Eyevinn ha lanciato la soluzione Open Source Cloud. "Abbiamo costruito la nostra architettura in modo indipendente dal cloud incorporando gli strumenti open source. La soluzione Kubernetes ci fornisce la flessibilità di scegliere il provider di servizi di cloud computing più adatto alle nostre esigenze", ha spiegato Jonas Birmé, VP del reparto R&D di Eyevinn.
L'Akamai Cloud si distingue dalla concorrenza
Al momento di scegliere il proprio partner, Eyevinn era alla ricerca di un provider in grado di scalare in base alla crescente domanda globale, garantendo, al contempo, la sicurezza e l'integrità dei dati. Dopo aver valutato le opzioni disponibili, l'azienda ha scelto l'Akamai Cloud.
"Akamai ci ha fornito la potenza di elaborazione, le funzionalità di rete, Kubernetes come soluzione SaaS (Software-as-a-Service) e una portata globale, il tutto a prezzi competitivi", ha affermato Birmé. "Inoltre, si tratta di un'azienda leader nei settori della sicurezza e della privacy".
La sua implementazione è stata semplicissima. "Abbiamo dovuto solo effettuare l'accesso e implementare un pannello di controllo di Kubernetes per integrare facilmente le nostre pipeline di streaming", ha aggiunto Birmé.
Dalla visione alla realtà
Rendendo disponibile online la sua piattaforma basata su Kubernetes, Eyevinn ha tratto pienamente vantaggio dalla collaborazione instaurata con Akamai. "Akamai riesce a gestire la nostra intera infrastruttura e ci offre un supporto eccellente, avvicinando, al contempo, agli sviluppatori che lavorano sulla nostra piattaforma la potenza di elaborazione di cui hanno bisogno", Birmé.
Offrendo un servizio gestito che semplifica il processo di implementazione, Eyevinn elimina i soliti problemi di configurazione, consentendo agli sviluppatori di focalizzarsi sull'integrazione del software open source nelle loro soluzioni. "Gli sviluppatori possono effettuare gratuitamente l'accesso e iniziare il processo con un solo clic. Inoltre, non sono vincolati ad un unico fornitore, ma possono spostare i loro programmi software ovunque", Birmé.
Eyevinn, inoltre, promuove un modello open source sostenibile, condividendo i profitti con gli sviluppatori che lavorano sulla piattaforma. "L'accesso semplificato aumenta il numero di utenti e l'invio di preziosi commenti per gli sviluppatori, migliorando costantemente l'intero processo. Possiamo anche rilevare automaticamente quando gli sviluppatori sono idonei per condividere i profitti. Tutti questi vantaggi vanno ad aggiungersi al valore che desideriamo offrire", ha concluso Birmé.
Informazioni su Eyevinn Technology
Eyevinn è una società di consulenza indipendente, che si è specializzata nella distribuzione di media e tecnologie video. Con sede a Stoccolma, in Svezia, Eyevinn è un'azienda famosa per il suo ruolo di primo piano nelle tecnologie per Internet e i suoi consulenti sono esperti nel settore dello streaming video. Queste competenze, combinate con la nostra passione per le soluzioni multimediali, ci consentono di aiutare i nostri clienti nell'adozione delle loro strategie tecnologiche e nello sviluppo di video.
Eyevinn organizza la Streaming Tech Sweden, una conferenza sulle tecnologie di streaming video. Riteniamo che la nostra comunità possa trarre vantaggio dalla condivisione delle conoscenze acquisite e delle relazioni instaurate.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.