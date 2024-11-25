Ogni aspetto di SharePlay è stato concepito e realizzato in modo da aiutare gli utenti nell'individuazione con funzioni che si vanno ad aggiungere ad una piattaforma totalmente immersiva e stimolante per la comunità e la concorrenza. Offrire tutto ciò su larga scala richiede un'infrastruttura avanzata. In qualità di fondatore e CEO, Manuel Odhe ha spiegato: "La rapidità nella delivery dei contenuti è essenziale perché non è possibile interrompere le user experience".

Per completare la sua infrastruttura specializzata, SharePlay aveva bisogno di un provider di servizi cloud in grado di soddisfare in modo affidabile le elevate aspettative dei giocatori e desiderava anche ridurre i costi sostenuti con AWS. "La nostra startup dispone di budget limitati, quindi non può affrontare le spese impreviste per i bucket di AWS S3", ha spiegato Odhe.