SharePlay Interactive sta rivoluzionando le cose per i giocatori stanchi di essere trascurati sulle altre piattaforme. Questa innovativa piattaforma di streaming cambia radicalmente l'individuazione e l'engagement da parte degli utenti, garantendo anche ai neofiti dello streaming di eccellere come gli esperti grazie all'utilizzo di un'interfaccia intuitiva, di algoritmi intelligenti e di user experience moderne. In breve, SharePlay colma il divario esistente tra creatori e comunità con la condivisione delle experience e la capacità di massimizzare il potenziale profitto. SharePlay ha collaborato con Akamai per i servizi di cloud computing in modo da garantire una rapidissima delivery dei contenuti sulla sua piattaforma innovativa.
"Ho collaborato con vari provider di servizi cloud, ma Akamai si distingue di gran lunga da tutti gli altri per la sua affidabilità. Inoltre, i suoi cluster Kubernetes sono i più veloci che abbiamo mai utilizzato".- Manuel Odhe, fondatore e CEO, SharePlay Interactive
Ridefinire lo spazio di gioco
Differenziare con l'infrastruttura
Ogni aspetto di SharePlay è stato concepito e realizzato in modo da aiutare gli utenti nell'individuazione con funzioni che si vanno ad aggiungere ad una piattaforma totalmente immersiva e stimolante per la comunità e la concorrenza. Offrire tutto ciò su larga scala richiede un'infrastruttura avanzata. In qualità di fondatore e CEO, Manuel Odhe ha spiegato: "La rapidità nella delivery dei contenuti è essenziale perché non è possibile interrompere le user experience".
Per completare la sua infrastruttura specializzata, SharePlay aveva bisogno di un provider di servizi cloud in grado di soddisfare in modo affidabile le elevate aspettative dei giocatori e desiderava anche ridurre i costi sostenuti con AWS. "La nostra startup dispone di budget limitati, quindi non può affrontare le spese impreviste per i bucket di AWS S3", ha spiegato Odhe.
Implementare facilmente i servizi di cloud computing
Per fornire a costi vantaggiosi una latenza dei video inferiore al secondo ed eccellenti experience di visione globali, SharePlay si è affidata ai servizi cloud di Akamai.
"Implementare i servizi di cloud computing ottimizzati di Akamai è stato rapido e semplice. Tra il dashboard intuitivo, Terraform in un nodo e il driver Persistent Volume Cluster, Akamai offre i tempi più rapidi per i servizi che abbiamo mai usato", ha affermato Odhe.
Trasformare l'infrastruttura e le operazioni aziendali
Il passaggio da AWS ad Akamai ha trasformato l'infrastruttura di SharePlay. "Akamai ci ha consentito di migliorare i tempi di attività, velocizzare il throughput e ottimizzare la gestione del traffico", ha sottolineato Odhe. Inoltre, con una struttura dei prezzi coerente, SharePlay è riuscita a tenere sotto controllo i costi. "Non abbiamo più spese impreviste per i bucket di S3, il che, per noi, è un gran sollievo".
Collaborare con un'azienda leader del settore
Secondo Odhe, Akamai ha svolto un ruolo essenziale nella crescita di SharePlay. "In qualità di una delle principali aziende nel settore del cloud (e un partner eccellente), Akamai è stata fondamentale nell'aiutarci a conseguire i nostri obiettivi".
Guardando al futuro, SharePlay si sta preparando per espandere la sua lega di eSport, la lega SharePlay, insieme ai tornei PlayBowl in corso, con una serie di versioni beta che farà il suo debutto nel 2025. Con lo streaming a bassa latenza e il servizio eccellente di Akamai, Odhe è sicuro che i giocatori potranno usufruire di experience eccezionali e conclude: "Siamo entusiasti di continuare la nostra espansione con Akamai perché questa azienda rende la nostra piattaforma ancora più accessibile agli utenti in tutto il mondo".
Informazioni su SharePlay Interactive
SharePlay Interactive ridefinisce il modo con cui giocatori, utenti di streaming e creatori si connettono tramite experience immersive e interattive. Con gli strumenti basati sull'AI per la monetizzazione, l'engagement e l'individuazione da parte degli utenti, SharePlay colma il divario esistente tra i creatori e le loro comunità, favorendo l'espansione, l'interazione e le connessioni. Sia per giocatori, utenti di streaming o spettatori, SharePlay crea un ambiente dinamico che avvicina maggiormente i creatori e le loro comunità. Ulteriori informazioni sulle innovative funzioni e sui prossimi eventi di SharePlay sono disponibili sul sito SharePlay.tv.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.