Miglioramento della sicurezza nell'intero gruppo

Kaneka è un'azienda del settore chimico che produce e commercializza una vasta gamma di materiali e prodotti, da sostanze chimiche a prodotti farmaceutici e alimentari fino ad apparecchiature mediche e materiali elettronici.

Con sedi principali a Tokyo e Osaka, la società impiega 3.500 dipendenti diretti e dispone di oltre 10.000 dipendenti nell'intera forza lavoro consolidata del gruppo.

L'IoT Solutions Center dell'azienda supervisiona da solo i sistemi informatici e la sicurezza per l'intera società. Sotto la guida di Tetsuro Yabuki, responsabile del Business Solutions Group, il Centro ha perseguito attivamente l'uso di soluzioni SaaS/PaaS e la centralizzazione dei server virtualizzati conformemente alla sua politica "cloud-first", avviata nel 2011 con l'introduzione di Microsoft 365 in tutta l'azienda. Attualmente, oltre a circa il 90% dei server basati su Windows distribuiti in ambienti Microsoft Azure o di cloud privato, viene utilizzata anche una configurazione di cloud ibrido per l'infrastruttura dei sistemi business-critical.

L'IoT Solutions Center si è adoperato nella risoluzione di problemi specifici e allo stesso tempo ha portato avanti la sua trasformazione IT basata sul cloud, affrontando come principale problema il miglioramento della sicurezza nell'intero gruppo Kaneka.

Facilità e rapidità di implementazione globale

Yabuki spiega che, non essendo stati registrati in Kaneka gravi incidenti di cybersecurity per molto tempo, gli attacchi informatici non destavano troppa preoccupazione e, in generale, l'azienda aveva una scarsa consapevolezza della sicurezza.

"Tuttavia, una serie di inquietanti incidenti di sicurezza verificatisi nel 2017 ha cambiato completamente questo atteggiamento", prosegue.

"Anche se ogni singolo incidente di sicurezza non aveva comportato nulla di grave, il rischio informatico era diventato evidente e l'IoT Solutions Center ha dovuto risolvere da solo i problemi quanto più rapidamente possibile. Abbiamo sviluppato un piano per migliorare nella sua interezza il sistema di sicurezza di Kaneka e definito una politica per migliorare la governance della sicurezza in tutto il gruppo, comprese le nostre sedi all'estero", afferma Yabuki.

Il piano completo di sicurezza informatica di Yabuki ha incluso il miglioramento del suo livello di sicurezza dalle minacce al traffico di rete in entrata e in uscita e contro le minacce che potrebbero influire sui dispositivi endpoint. Avendo già selezionato soluzioni EPP (piattaforma di protezione degli endpoint) ed EDR (rilevamento e risposta degli endpoint), Kaneka intendeva completarle aggiungendo un ulteriore livello di protezione per il suo traffico in uscita. Come ulteriore livello di protezione, ha quindi deciso di implementare Akamai Secure Internet Access Enterprise, la soluzione per la sicurezza nel cloud.

Il servizio Secure Internet Access Enterprise blocca il traffico dannoso tramite la vasta intelligence sulle minacce in tempo reale di Akamai, arrestando in modo proattivo le query DNS dannose semplicemente reindirizzandole alla piattaforma di Akamai. In questo modo, viene impedito preventivamente ai dispositivi aziendali di connettersi a siti web e server C2 dannosi, riducendo notevolmente il rischio che tali dispositivi vengano compromessi da phishing o malware, situazione che potrebbe portare alla fine al furto di informazioni aziendali. Gli aggiornamenti automatici e continui dell'intelligence sulle minacce eliminano la necessità di qualsiasi intervento manuale da parte degli amministratori.

Keiji Fujimoto, Manager del Business Solutions Group, responsabile delle misure di sicurezza generali, ci illustra i motivi per cui è stata adottata la soluzione Secure Internet Access Enterprise.

"Uno dei fattori che ci ha portato a scegliere Secure Internet Access Enterprise è stato rappresentato dal carattere innovativo e dalla semplicità d'uso del DNS per garantire la sicurezza, una soluzione davvero unica. Abbiamo pensato che si trattava di una soluzione che solo Akamai, il più grande provider di servizi DNS del mondo, poteva offrire. Riteniamo che si tratti di un servizio di sicurezza nel cloud rivoluzionario, che sfrutta abilmente i punti di forza di Akamai".

Inoltre, Fujimoto ritiene che Secure Internet Access Enterprise si adatti perfettamente ai requisiti di protezione del traffico in uscita di Kaneka.

"L'ambito di applicazione di questo piano di cybersecurity comprendeva anche l'unificazione delle misure di sicurezza in tutto il gruppo Kaneka e il miglioramento della sua governance della sicurezza. La facilità e la semplicità di introduzione di Secure Internet Access Enterprise ci hanno aiutato ad accelerare l'implementazione di queste misure. Siamo, inoltre, rimasti favorevolmente colpiti dalla capacità di Secure Internet Access Enterprise di bloccare le comunicazioni dannose, indipendentemente dalla struttura della rete aziendale".

Implementazione nelle sedi estere completata in due mesi

Kaneka sta già proteggendo tutti i punti di uscita della sua rete aziendale con Secure Internet Access Enterprise e ha quasi completato la distribuzione della soluzione alle società del gruppo sia in Giappone che all'estero.

I sistemi informatici delle sedi estere e delle sedi centrali di Kaneka sono distribuiti in quattro aree geografiche: Nord e Sud America, Europa/Africa, Malesia e Giappone/Asia. La distribuzione della soluzione Secure Internet Access Enterprise è stata completata a livello globale prima in Giappone per migliorare la governance in termini di sicurezza, seguita successivamente dai team addetti alla sicurezza delle informazioni nelle altre tre aree geografiche.

"Collaborare all'implementazione di Secure Internet Access Enterprise nelle varie aree geografiche è stato facile. Parlo di implementazione, ma tutto ciò che abbiamo dovuto fare è stato modificare la destinazione delle query DNS ricorsive. L'implementazione all'estero è avvenuta quindi senza problemi e siamo riusciti a completarla in due mesi", ricorda Fujimoto.

Protezione per le connessioni dirette a Internet

Per le società del gruppo in Giappone, Yabuki e il suo team hanno visitato e ottenuto la collaborazione di quelle che non utilizzavano il data center di Kaneka, ovvero che eseguivano i loro sistemi in ambienti separati e che disponevano di punti di uscita diretti a Internet separati.

Oltre a implementare Secure Internet Access Enterprise per Kaneka, ora Yabuki e il suo team utilizzano Secure Internet Access Enterprise anche per fornire protezione per il traffico in uscita dalle sedi con connessione diretta a Internet.

"In Kaneka serviva un modo per proteggere il traffico in uscita, anche se consentiamo connessioni dirette a Internet soltanto in alcune sedi. Apprezzo molto il fatto che Secure Internet Access Enterprise ci abbia permesso di realizzare tutto ciò in modo così facile", afferma Fujimoto.

Identificazione rapida dei dispositivi compromessi

Ora, grazie alla soluzione Secure Internet Access Enterprise adottata in tutto il gruppo Kaneka, l'azienda e tutte le società del gruppo bloccano in modo proattivo le comunicazioni verso siti web e server C2 dannosi da tutti i dispositivi, quindi l'IoT Solutions Center è ora in grado di rilevare e verificare rapidamente tutti i dispositivi che effettuano comunicazioni dannose. Yabuki sostiene che l'azienda è, di conseguenza, in grado di intraprendere un'azione immediata per gestire i dispositivi rischiosi in tutte le società del gruppo Kaneka.

"Basta un solo "dispositivo rischioso" nel gruppo per creare potenzialmente un grosso problema in un momento successivo. Essere in grado di identificare questi tipi di dispositivi nell'intero gruppo con Secure Internet Access Enterprise è stato estremamente efficace", afferma Yabuki.

Fujimoto aggiunge che, talvolta, può succedere che qualcuno all'interno dell'organizzazione avvii un dispositivo inutilizzato da molto tempo e che il dispositivo venga identificato come rischioso.

"Si tratta di casi in cui si finisce con l'utilizzare un vecchio dispositivo infettato da malware e fuori dal controllo del reparto dei sistemi informatici senza rendersene conto. Quando i rischi per la sicurezza di questo tipo diventano realtà, un altro vantaggio dell'utilizzo di Secure Internet Access Enterprise è la sua capacità di rilevare rapidamente il dispositivo, bloccarne le comunicazioni in uscita e interromperne l'utilizzo", aggiunge Yabuki.

"Le misure di sicurezza sono un elemento essenziale del business", continua Yabuki. "Proprio per questo motivo, riteniamo di dover investire nella sicurezza in modo coerente con la portata delle nostre vendite e della nostra reputazione. Il motivo dell'improvviso verificarsi di incidenti di cybersecurity in Kaneka è, probabilmente, legato a un notevole aumento della notorietà a seguito delle recenti attività promozionali. Quanto più aumenta il valore di un'azienda, ne consegue naturalmente anche un incremento dei rischi informatici. Ecco perché è importante focalizzare l'attenzione sull'utilizzo di tecnologie innovative come Secure Internet Access Enterprise, continuando, nel contempo, a migliorare le misure volte a proteggere il valore della nostra azienda".