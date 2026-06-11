Melhoria da segurança em todo o grupo

A Kaneka é um fabricante de produtos químicos que fabrica e vende uma ampla variedade de materiais e produtos, desde produtos químicos a farmacêuticos, alimentos, equipamentos médicos e materiais eletrônicos.

Com sedes em Tóquio e Osaka, a empresa tem 3.500 funcionários diretos e mais de 10.000 funcionários em toda a força de trabalho consolidada do grupo.

O Centro de soluções de Internet das Coisas da empresa supervisiona sozinho todos sistemas de informação e a segurança. Sob a liderança de Tetsuro Yabuki, o chefe do Grupo de soluções de negócios, o Centro tem buscado ativamente o uso de SaaS/PaaS e a centralização de servidores virtualizados sob sua política de "nuvem em primeiro lugar", que começou quando o Microsoft 365 foi introduzido em toda a empresa em 2011. Atualmente, além de cerca de 90% dos servidores baseados em Windows sendo implantados no Microsoft Azure ou em ambientes de nuvem privada, uma configuração de nuvem híbrida também é usada para infraestrutura de sistemas críticos para os negócios.

O Centro de Soluções de IoT tem trabalhado para resolver problemas específicos enquanto também leva adiante sua transformação de TI priorizando a nuvem, com o principal problema sendo melhorar a segurança em todo o Grupo Kaneka.

Facilidade e velocidade da implantação global

Yabuki explica que, devido à falta de incidentes graves de cibersegurança na Kaneka por muito tempo, eles não estavam muito preocupados com ataques cibernéticos e, geralmente, tinham pouca conscientização sobre segurança.

"No entanto, uma série de incidentes de segurança assustadores que ocorreram em 2017 mudou isso completamente", explica ele.

"Embora cada incidente de segurança individual não tenha se tornado grave, o risco cibernético tornou-se evidente, e o Centro de soluções de Internet das coisas teve que resolver sozinho os problemas o mais rápido possível. Desenvolvemos um plano para melhorar de forma abrangente a postura de segurança da Kaneka e definimos uma política para melhorar a governança de segurança em todo o Grupo, incluindo nossos locais no exterior", afirma Yabuki.

O plano abrangente de cibersegurança de Yabuki incluiu o aprimoramento da postura de segurança contra ameaças no tráfego de rede de entrada e saída e contra ameaças que poderiam afetar os dispositivos no ponto de extremidade. Tendo já selecionado as soluções Plataforma de Proteção de Ponto de Extremidade (EPP) e Detecção e Resposta de Ponto de Extremidade (EDR), a Kaneks buscava complementá-las adicionando mais uma camada de proteção ao tráfego de saída. Eles decidiram implementar a solução de segurança baseada em nuvem Secure Internet Access Enterprise da Akamai como essa camada adicional de proteção.

O serviço Secure Internet Access Enterprise bloqueia o tráfego malicioso usando a ampla inteligência contra ameaças em tempo real da Akamai, bloqueando proativamente as consultas DNS maliciosas simplesmente redirecionando-as para a plataforma Akamai. Isso impede preventivamente que os dispositivos da empresa se conectem a sites maliciosos e servidores C2, reduzindo consideravelmente o risco de dispositivos serem comprometidos por phishing ou malware, o que poderia levar ao roubo de informações da empresa. As atualizações automáticas e contínuas da inteligência contra ameaças eliminam a necessidade de qualquer intervenção manual dos administradores.

Keiji Fujimoto, gerente do Grupo de Soluções Empresariais e responsável por medidas gerais de segurança, fala sobre os motivos para adotar o Secure Internet Access Enterprise.

"Um dos fatores que nos levou a escolher o Secure Internet Access Enterprise foi a inovação e a simplicidade do uso do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) como uma solução para garantir a segurança, o que é realmente diferenciado. Em nosso ponto de vista, era uma solução que apenas a Akamai, a maior provedora de DNS do mundo, poderia oferecer. Acreditamos que este seja um serviço de segurança em nuvem inovador que aproveita habilmente os pontos fortes da Akamai."

Além disso, Fujimoto acredita que o Secure Internet Access Enterprise atende perfeitamente aos requisitos de proteção de tráfego de saída da Kaneka.

"O escopo desse plano de cibersegurança também incluiu a unificação de medidas de segurança em todo o Grupo Kaneka e o aprimoramento de nossa governança de segurança. A facilidade e a simplicidade de implementação do Secure Internet Access Enterprise ajudaram a colocar essas medidas em prática mais rapidamente. Também ficamos impressionados com a capacidade do Secure Internet Access Enterprise de bloquear comunicações mal-intencionadas, independentemente da estrutura da rede da nossa empresa."

Implementação em locais estrangeiros concluída em dois meses

A Kaneka já está protegendo todos os pontos de saída de rede da empresa usando o Secure Internet Access Enterprise e está prestes a concluir a implementação da solução em empresas do grupo no Japão e no exterior.

Os sistemas de informação dos locais e sedes internacionais da Kaneka estão distribuídos em quatro regiões: Américas do Norte e do Sul, Europa/África, Malásia e Japão/Ásia. Com a liderança do Japão no sistema para aprimorar a governança em termos de segurança, as equipes de segurança da informação que representam as outras três regiões seguiram os passos do Japão para implantar globalmente o Secure Internet Access Enterprise.

"Foi fácil cooperar para implementar o Secure Internet Access Enterprise em todas as regiões. Falo em implementação, mas tudo que precisamos fazer foi alterar o destino da consulta de DNS recursivo. Portanto, a implementação no exterior foi tranquila e conseguimos concluí-la em dois meses", lembra Fujimoto.

Proteção para conexões diretas com a Internet

Para as empresas do grupo no Japão, Yabuki e sua equipe visitaram e ganharam a cooperação das empresas que não estavam usando o data center da Kaneka, o que significava que estavam executando seus sistemas em ambientes separados e tinham pontos de saída diretos para a Internet separados.

Além de implementar o Secure Internet Access Enterprise na própria Kaneka, a empresa agora também usa a solução para fornecer proteção ao tráfego de saída de locais que tinham conexão direta com a Internet.

"Na Kaneka, embora atualmente sejam permitidas apenas conexões diretas para a Internet em alguns locais, precisávamos de uma maneira de proteger esse tráfego de saída. Sou grato pelo Secure Internet Access Enterprise ter facilitado tanto isso", diz Fujimoto.

Identificação rápida de dispositivos comprometidos

Com o Secure Internet Access Enterprise agora implementado em todo o Grupo Kaneka, e com a Kaneka e todas as empresas do grupo agora bloqueando proativamente as comunicações com websites maliciosos e servidores C2 de todos os dispositivos, o Centro de Soluções de Internet das Coisas agora consegue detectar e verificar rapidamente todos os dispositivos que estão estabelecendo comunicações maliciosas. Yabuki diz que, como resultado, a empresa pode tomar medidas imediatas para lidar com dispositivos de risco em todas as empresas do Grupo Kaneka.

"Basta um dispositivo de risco no grupo para ter o potencial de se transformar em um grande problema mais tarde. Poder identificar esses tipos de dispositivos em todo o Grupo com o Secure Internet Access Enterprise tem sido extremamente eficaz", diz Yabuki.

Fujimoto acrescenta que, ocasionalmente, alguém na organização iniciava um dispositivo que não era usado há muito tempo, e esse dispositivo seria identificado como perigoso.

"Esses são casos em que você pode acabar usando um dispositivo antigo infectado com malware e fora do controle do departamento de sistemas de informação sem perceber. Quando riscos de segurança como esse se tornam realidade, outra vantagem do Secure Internet Access Enterprise é a capacidade de detectar rapidamente o dispositivo, bloquear suas comunicações e interromper o processo", acrescenta Yabuki.

"As medidas de segurança são um elemento essencial dos negócios", continua Yabuki. "É exatamente por isso que acreditamos que devemos investir em segurança de forma consistente com a escala de nossas vendas e nossa reputação. A ocorrência repentina de incidentes de cibersegurança na Kaneka provavelmente está vinculada a um aumento significativo no reconhecimento devido a atividades promocionais recentes. Quanto mais o valor de uma empresa aumenta, naturalmente os riscos cibernéticos também aumentam. É por isso que é importante se concentrar em utilizar tecnologias inovadoras como o Secure Internet Access Enterprise enquanto continuamos aprimorando nossos métodos para proteger o valor da nossa empresa."