Améliorer la sécurité à travers l'ensemble du Groupe

Kaneka est un fabricant de grande envergure de produits chimiques qui fabrique et vend une large gamme de matériaux et de produits, allant des produits chimiques aux produits pharmaceutiques, et comprenant également des produits alimentaires, des équipements médicaux et des matériaux électroniques.

L'entreprise, dont les sièges sociaux sont situés à Tokyo et à Osaka, compte 3 500 employés directs et plus de 10 000 employés sur l'ensemble des effectifs consolidés du groupe.

Le Centre de solutions IoT de l'entreprise supervise à lui seul les systèmes d'information et la sécurité de l'ensemble de l'entreprise. Sous la direction de Tetsuro Yabuki, directeur du Groupe de solutions d'entreprise, le Centre a activement encouragé l'utilisation de SaaS/PaaS et la centralisation des serveurs virtualisés dans le cadre de sa politique « cloud-first » (environnement tourné vers le cloud), qui a débuté lorsque Microsoft 365 a été adopté dans l'ensemble de l'entreprise en 2011. Actuellement, outre le fait qu'environ 90 % des serveurs basés sur Windows sont déployés sur Microsoft Azure ou dans des environnements de cloud privés, une configuration de cloud hybride est également utilisée pour l'infrastructure des systèmes stratégiques de l'entreprise.

Le Centre de solutions IoT s'efforce depuis quelque temps de résoudre des problèmes spécifiques tout en poursuivant sa transformation informatique vers un environnement tourné vers le cloud, le principal enjeu étant l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du Groupe Kaneka.

Facilité et rapidité du déploiement à l'échelle mondiale

Tetsuro Yabuki explique qu'en raison de l'absence de tout incident grave en matière de cybersécurité chez Kaneka depuis un certain temps, les employés n'étaient guère préoccupés par les cyberattaques et étaient généralement peu sensibilisés à la sécurité.

« Toutefois, une série d'incidents de sécurité inquiétants survenus en 2017 ont complètement changé la donne », ajoute-t-il.

« Bien que chaque incident de sécurité individuel n'ait pas été grave, le cyberrisque encouru par l'entreprise est devenu manifeste, et le Centre de solutions IoT a dû, à lui seul, résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. Nous avons élaboré un plan visant à améliorer en profondeur le dispositif de sécurité de Kaneka et avons établi une politique visant à renforcer la gouvernance de la sécurité sur l'ensemble du Groupe, y compris dans nos bureaux à l'étranger », déclare Tetsuro Yabuki.

Le plan exhaustif de cybersécurité de Tetsuro Yabuki comprenait l'amélioration de son dispositif de sécurité contre les menaces pesant sur le trafic réseau sortant et entrant et contre les menaces susceptibles de compromettre les terminaux des points de terminaison. Ayant déjà sélectionné les solutions Endpoint Protection Platform (plateforme de protection des points de terminaison ou EPP) et Endpoint Detection & Response (détection et réponse des points de terminaison ou EDR), Kaneka entendait les compléter en ajoutant un niveau de protection supplémentaire pour son trafic sortant. L'entreprise a décidé de mettre en œuvre la solution de sécurité basée dans le cloud Secure Internet Access Enterprise d'Akamai pour assurer un niveau de protection supplémentaire.

Le service Secure Internet Access Enterprise bloque le trafic malveillant à l'aide des informations exhaustives et en temps réel d'Akamai sur les menaces, bloquant de manière proactive les requêtes DNS malveillantes en les redirigeant simplement vers la plateforme d'Akamai. Ce service empêche de manière préventive les terminaux de l'entreprise de se connecter à des sites Web malveillants et à des serveurs C2, ce qui réduit considérablement le risque que les terminaux soient compromis par l'hameçonnage ou des logiciels malveillants, et évite ainsi le vol d'informations de l'entreprise. Les mises à jour automatiques et continues des informations sur les menaces éliminent le besoin de toute intervention manuelle de la part des administrateurs.

Keiji Fujimoto, responsable du Groupe de solutions d'entreprise, qui s'occupe des mesures de sécurité globales, nous explique les raisons de l'adoption de Secure Internet Access Enterprise.

« L'un des critères qui nous ont poussés à choisir Secure Internet Access Enterprise était le caractère innovant et la simplicité de l'utilisation du DNS en tant que solution pour assurer la sécurité, qui sont véritablement uniques. Nous estimions qu'il s'agissait d'une solution que seul Akamai, le plus grand fournisseur DNS au monde, pouvait proposer. Nous pensons qu'il s'agit d'un service de sécurité dans le cloud révolutionnaire qui tire parti de manière experte des points forts d'Akamai. »

En outre, Keiji Fujimoto estime que Secure Internet Access Enterprise répond parfaitement aux exigences de protection du trafic sortant de Kaneka.

« Ce plan de cybersécurité avait également pour objectif d'unifier les mesures de sécurité au sein de l'ensemble du Groupe Kaneka et de renforcer notre gouvernance en matière de sécurité. La facilité et la simplicité de la mise en œuvre de Secure Internet Access Enterprise ont permis d'accélérer le déploiement de ces mesures. Nous avons également été bluffés par la capacité de Secure Internet Access Enterprise à bloquer les communications malveillantes, quelle que soit la structure du réseau de notre entreprise. »

Un déploiement vers les bureaux à l'étranger de l'entreprise, en seulement deux mois

Kaneka protège déjà l'ensemble des points de sortie de son réseau d'entreprise à l'aide de Secure Internet Access Enterprise et a pratiquement terminé le déploiement de la solution auprès des entreprises du groupe situées au Japon et à l'étranger.

Les systèmes d'information des bureaux et des sièges sociaux de Kaneka à l'étranger sont répartis sur quatre régions : Amérique du Nord et du Sud, Europe/Afrique, Malaisie et Japon/Asie. Le Japon ayant pris la tête du système de renforcement de la gouvernance en matière de sécurité, les équipes de sécurité de l'information représentant les trois autres régions se sont alignées sur le Japon pour déployer Secure Internet Access Enterprise à l'échelle mondiale.

« La coopération autour de la mise en œuvre de Secure Internet Access Enterprise dans les différentes régions a été très simple. Je parle de mise en œuvre, mais tout ce que nous avions à faire était de changer la destination de la requête DNS récursive. Le déploiement à l'étranger s'est donc déroulé sans problème et nous avons pu le réaliser en deux mois », rapporte Keiji Fujimoto.

Protection des connexions directes vers Internet

Pour les entreprises du groupe implantées au Japon, Tetsuro Yabuki et son équipe se sont rendus sur place et ont obtenu la coopération de ces entreprises qui n'utilisaient pas le centre de données de Kaneka, ce qui signifie qu'elles exécutaient leurs systèmes dans des environnements séparés et disposaient de points de sortie directs vers Internet distincts.

Outre le déploiement de Secure Internet Access Enterprise au sein même de Kaneka, l'entreprise utilise désormais cette solution pour protéger le trafic sortant des bureaux disposant d'une connexion directe vers Internet.

« Chez Kaneka, bien que nous n'autorisions actuellement que les connexions directes vers Internet dans certains bureaux, nous avions besoin d'un dispositif capable de protéger le trafic sortant de ces bureaux. Je suis particulièrement satisfait de la facilité avec laquelle Secure Internet Access Enterprise nous a permis d'y parvenir », déclare Keiji Fujimoto.

Identification rapide des terminaux compromis

Depuis que Secure Internet Access Enterprise a été adopté dans l'intégralité du Groupe Kaneka, et que Kaneka et l'ensemble de ses entreprises composant le Groupe bloque de manière proactive les communications vers les sites Web malveillants et les serveurs C2 depuis tous les terminaux, le Centre de solutions IoT est désormais en mesure de détecter et de confirmer rapidement tout terminal à l'origine de communications malveillantes. Tetsuro Yabuki affirme que, de ce fait, l'entreprise est en mesure de prendre des mesures immédiates pour traiter les terminaux à risque dans l'ensemble des entreprises du Groupe Kaneka.

« Un seul "terminal à risque" au sein du Groupe peut potentiellement entraîner par la suite un problème majeur. Le fait de pouvoir identifier ces terminaux à travers l'ensemble du Groupe grâce à Secure Internet Access Enterprise s'est avéré extrêmement efficace », déclare Tetsuro Yabuki.

Keiji Fujimoto ajoute qu'il arrivait parfois qu'une personne au sein de l'organisation démarre un terminal qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps, et que ce terminal soit alors identifié comme étant à risque.

« Il s'agit là de situations dans lesquelles on peut se retrouver sans s'en rendre compte à utiliser un ancien terminal infecté par un logiciel malveillant, ayant échappé au contrôle du département des systèmes d'information. Lorsque de tels risques de sécurité se matérialisent, un autre avantage offert par l'utilisation de Secure Internet Access Enterprise est la possibilité de détecter rapidement le terminal, de bloquer ses communications et de mettre un terme à cette menace », ajoute Tetsuro Yabuki.

« Les mesures de sécurité sont une composante essentielle du monde des affaires », poursuit Tetsuro Yabuki. « C'est exactement la raison pour laquelle nous pensons que nous devons investir dans la sécurité à la hauteur de nos ventes et de notre réputation. Cette soudaine apparition d'incidents de cybersécurité chez Kaneka est probablement liée à une augmentation significative du degré de notoriété de l'entreprise suite à de récentes activités promotionnelles. Plus la valeur d'une entreprise augmente, plus les cyberrisques se multiplient. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur l'adoption de technologies innovantes telles que Secure Internet Access Enterprise, tout en continuant à améliorer nos mesures pour protéger la valeur de notre entreprise. »