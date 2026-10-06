LKE: Piani del motore Kubernetes gestito
Con LKE, puoi pagare per le risorse effettivamente utilizzate dai tuoi cluster, tra cui computing, bilanciamento del carico e storage. Il piano di controllo gestito standard è incluso senza costi aggiuntivi, con i piani di controllo HA e LKE Enterprise opzionali, che sono disponibili ad un costo aggiuntivo per cluster.
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|Nodi
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$ 0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$ 0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$ 0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$ 0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$ 1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$ 1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$ 2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$ 4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$ 8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|Nodi
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$ 0,11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$ 0,21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$ 0,42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$ 0,84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$ 1,26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$ 1,68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$ 3,36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registrati
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$ 6,84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$ 129,00
|$ 0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$ 258,00
|$ 0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$ 519,00
|$ 0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$ 1.038,00
|$ 0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$ 2.073,00
|$ 1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$ 3.111,00
|$ 1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$ 4.146,00
|$ 2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$ 8.295,00
|$ 4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrati
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$ 16.590,00
|$ 8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$ 108,00
|$ 0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$ 216,00
|$ 0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$ 432,00
|$ 0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$ 864,00
|$ 0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$ 1.728,00
|$ 0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$ 2.592,00
|$ 1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$ 3.456,00
|$ 1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$ 6.912,00
|$ 3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrati
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$ 13.824,00
|$ 6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Shared 2 GB
|3
|$ 36,00
|$ 0,054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registrati
|Shared 4 GB
|3
|$ 72,00
|$ 0,108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registrati
|Shared 8 GB
|3
|$ 144,00
|$ 0,216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registrati
|Shared 16 GB
|3
|$ 288,00
|$ 0,432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registrati
|Shared 32 GB
|3
|$ 576,00
|$ 0,864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|Registrati
|Shared 64 GB
|3
|$ 1.152,00
|$ 1,728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|Registrati
|Shared 96 GB
|3
|$ 1.728,00
|$ 2,592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|Registrati
|Shared 128 GB
|3
|$ 2.304,00
|$ 3,456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|Registrati
|Shared 192 GB
|3
|$ 3.456,00
|$ 5,184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|High Memory 24 GB
|3
|$ 180,00
|$ 0,27
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registrati
|High Memory 48 GB
|3
|$ 360,00
|$ 0,54
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registrati
|High Memory 90 GB
|3
|$ 720,00
|$ 1,08
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registrati
|High Memory 150 GB
|3
|$ 1.440,00
|$ 2,16
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registrati
|High Memory 300 GB
|3
|$ 2.880,00
|$ 4,32
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
Il servizio LKE non prevede alcun costo aggiuntivo. Il piano di controllo standard completamente gestito è incluso senza costi aggiuntivi. Puoi pagare per i nodi di lavoro, i NodeBalancers, i volumi di storage e le altre risorse cloud effettivamente utilizzate dal tuo cluster.
Il servizio LKE include un piano di controllo condiviso completamente gestito senza costi aggiuntivi. Le istanze di calcolo utilizzate come nodi di lavoro, NodeBalancers, volumi di Block Storage e altre risorse distribuite con il cluster vengono addebitate separatamente in base alle loro tariffe standard.
È possibile aggiornare un cluster LKE a un piano di controllo ad alta disponibilità (HA) a partire da 60 dollari al mese per cluster, tuttavia i prezzi variano a seconda dell'area geografica.
LKE Enterprise costa 300 dollari al mese per cluster, oltre alle risorse utilizzate dal cluster, e include un piano di controllo dedicato e altamente disponibile.
LKE include un piano di controllo condiviso senza costi aggiuntivi, con la funzionalità HA disponibile come aggiornamento a pagamento. LKE Enterprise costa 300 dollari al mese per cluster e include un piano di controllo HA dedicato. Entrambi i livelli vengono addebitati separatamente per le risorse cloud effettivamente utilizzate dai cluster.
No. I nodi di lavoro vengono fatturati separatamente in base alle istanze di calcolo che hai scelto. LKE supporta i piani Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory per consentirti di scegliere le risorse in base ai requisiti dei tuoi carichi di lavoro.
No. I NodeBalancers e i volumi di Block Storage persistenti utilizzati dai cluster LKE vengono fatturati separatamente in base alle tariffe standard. LKE Enterprise supporta anche Premium NodeBalancers.
Alcuni prezzi variano a seconda dell'area geografica. Il piano di controllo LKE è disponibile a partire da 60 dollari al mese per cluster, a seconda dell'area geografica, mentre le risorse di elaborazione sottostanti e le altre risorse cloud vengono fatturate in base alle tariffe applicabili all'area geografica in cui vengono distribuite.
Richiedi un'analisi personalizzata dei costi per il cloud
Mettiti in contatto con il nostro team commerciale per discutere dei tuoi obiettivi, personalizzare la tua infrastruttura e creare la soluzione per il cloud ideale con le funzionalità di cui hai bisogno.