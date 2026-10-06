Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

LKE: Piani e prezzi del motore Kubernetes gestito

Esegui Kubernetes a prezzi prevedibili e confronta i prezzi di LKE e LKE Enterprise per trovare il piano giusto per i tuoi carichi di lavoro Kubernetes

Visualizza i dettagli sul prodotto
Registrati
COMPUTING

LKE: Piani del motore Kubernetes gestito

Con LKE, puoi pagare per le risorse effettivamente utilizzate dai tuoi cluster, tra cui computing, bilanciamento del carico e storage. Il piano di controllo gestito standard è incluso senza costi aggiuntivi, con i piani di controllo HA e LKE Enterprise opzionali, che sono disponibili ad un costo aggiuntivo per cluster.

Visualizza la documentazione
See pricing for:
LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

PianoNodi$/hRAMvCPUStorageTrasferimento 
G8 Dedicated 4x23$ 0,074 GB240 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 8x43$ 0,148 GB480 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 16x83$ 0,2716 GB8160 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 32x163$ 0,5432 GB16320 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 64x323$ 1,0864 GB32640 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 96x483$ 1,6296 GB48960 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 128x643$ 2,16128 GB641280 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 256x1283$ 4,32256 GB1282560 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 512x2563$ 8,64512 GB2565120 GB0 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

PianoNodi$/hRAMvCPUStorageTrasferimento 
G8 Dedicated 8x23$ 0,118 GB280 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 16x43$ 0,2116 GB4160 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 32x83$ 0,4232 GB8320 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 64x163$ 0,8464 GB16640 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 96x243$ 1,2696 GB24960 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 128x323$ 1,68128 GB321280 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 256x643$ 3,36256 GB642560 GB0 TBRegistrati
G8 Dedicated 512x1283$ 6,84512 GB1285120 GB0 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

PianoNodi$/mese$/hRAMvCPUStorageTrasferimento 
G7 Dedicated 4 GB3$ 129,00$ 0,064 GB280 GB4 TBRegistrati
G7 Dedicated 8 GB3$ 258,00$ 0,138 GB4160 GB5 TBRegistrati
G7 Dedicated 16 GB3$ 519,00$ 0,2616 GB8320 GB6 TBRegistrati
G7 Dedicated 32 GB3$ 1.038,00$ 0,5232 GB16640 GB7 TBRegistrati
G7 Dedicated 64 GB3$ 2.073,00$ 1,0464 GB321280 GB8 TBRegistrati
G7 Dedicated 96 GB3$ 3.111,00$ 1,5696 GB481920 GB9 TBRegistrati
G7 Dedicated 128 GB3$ 4.146,00$ 2,07128 GB502500 GB10 TBRegistrati
G7 Dedicated 256 GB3$ 8.295,00$ 4,15256 GB565000 GB11 TBRegistrati
G7 Dedicated 512 GB3$ 16.590,00$ 8,29512 GB647200 GB12 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

PianoNodi$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimento 
G6 Dedicated 4 GB3$ 108,00$ 0,0544 GB280 GB4 TBRegistrati
G6 Dedicated 8 GB3$ 216,00$ 0,1088 GB4160 GB5 TBRegistrati
G6 Dedicated 16 GB3$ 432,00$ 0,21616 GB8320 GB6 TBRegistrati
G6 Dedicated 32 GB3$ 864,00$ 0,43232 GB16640 GB7 TBRegistrati
G6 Dedicated 64 GB3$ 1.728,00$ 0,86464 GB321280 GB8 TBRegistrati
G6 Dedicated 96 GB3$ 2.592,00$ 1,29696 GB481920 GB9 TBRegistrati
G6 Dedicated 128 GB3$ 3.456,00$ 1,728128 GB502500 GB10 TBRegistrati
G6 Dedicated 256 GB3$ 6.912,00$ 3,456256 GB565000 GB11 TBRegistrati
G6 Dedicated 512 GB3$ 13.824,00$ 6,912512 GB647200 GB12 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

PianoNodi$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimento 
Shared 2 GB3$ 36,00$ 0,0546 GB3150 GB6 TBRegistrati
Shared 4 GB3$ 72,00$ 0,10812 GB6240 GB12 TBRegistrati
Shared 8 GB3$ 144,00$ 0,21624 GB12480 GB15 TBRegistrati
Shared 16 GB3$ 288,00$ 0,43248 GB18960 GB24 TBRegistrati
Shared 32 GB3$ 576,00$ 0,86496 GB241920 GB48 TBRegistrati
Shared 64 GB3$ 1.152,00$ 1,728192 GB483840 GB60 TBRegistrati
Shared 96 GB3$ 1.728,00$ 2,592288 GB605760 GB60 TBRegistrati
Shared 128 GB3$ 2.304,00$ 3,456384 GB727680 GB60 TBRegistrati
Shared 192 GB3$ 3.456,00$ 5,184576 GB9611520 GB60 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.

PianoNodi$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimento 
High Memory 24 GB3$ 180,00$ 0,2772 GB660 GB15 TBRegistrati
High Memory 48 GB3$ 360,00$ 0,54144 GB6120 GB18 TBRegistrati
High Memory 90 GB3$ 720,00$ 1,08270 GB12270 GB21 TBRegistrati
High Memory 150 GB3$ 1.440,00$ 2,16450 GB24600 GB24 TBRegistrati
High Memory 300 GB3$ 2.880,00$ 4,32900 GB481020 GB27 TBRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

Il servizio LKE non prevede alcun costo aggiuntivo. Il piano di controllo standard completamente gestito è incluso senza costi aggiuntivi. Puoi pagare per i nodi di lavoro, i NodeBalancers, i volumi di storage e le altre risorse cloud effettivamente utilizzate dal tuo cluster.

Il servizio LKE include un piano di controllo condiviso completamente gestito senza costi aggiuntivi. Le istanze di calcolo utilizzate come nodi di lavoro, NodeBalancers, volumi di Block Storage e altre risorse distribuite con il cluster vengono addebitate separatamente in base alle loro tariffe standard.

È possibile aggiornare un cluster LKE a un piano di controllo ad alta disponibilità (HA) a partire da 60 dollari al mese per cluster, tuttavia i prezzi variano a seconda dell'area geografica.

LKE Enterprise costa 300 dollari al mese per cluster, oltre alle risorse utilizzate dal cluster, e include un piano di controllo dedicato e altamente disponibile.

LKE include un piano di controllo condiviso senza costi aggiuntivi, con la funzionalità HA disponibile come aggiornamento a pagamento. LKE Enterprise costa 300 dollari al mese per cluster e include un piano di controllo HA dedicato. Entrambi i livelli vengono addebitati separatamente per le risorse cloud effettivamente utilizzate dai cluster.

No. I nodi di lavoro vengono fatturati separatamente in base alle istanze di calcolo che hai scelto. LKE supporta i piani Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory per consentirti di scegliere le risorse in base ai requisiti dei tuoi carichi di lavoro.

No. I NodeBalancers e i volumi di Block Storage persistenti utilizzati dai cluster LKE vengono fatturati separatamente in base alle tariffe standard. LKE Enterprise supporta anche Premium NodeBalancers.

Alcuni prezzi variano a seconda dell'area geografica. Il piano di controllo LKE è disponibile a partire da 60 dollari al mese per cluster, a seconda dell'area geografica, mentre le risorse di elaborazione sottostanti e le altre risorse cloud vengono fatturate in base alle tariffe applicabili all'area geografica in cui vengono distribuite.

Richiedi un'analisi personalizzata dei costi per il cloud

Mettiti in contatto con il nostro team commerciale per discutere dei tuoi obiettivi, personalizzare la tua infrastruttura e creare la soluzione per il cloud ideale con le funzionalità di cui hai bisogno.