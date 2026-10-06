|Storage ($/mese)
|Trasferimento in uscita ($/mese)
|$0,02/GB
|$0,005/GB con 1 TB gratuito ogni mese.
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Piani Object Storage
Storage compatibile con Amazon S3 per backup, big data e archiviazione. La capacità di storage complessiva è basata sul numero degli oggetti per bucket e per account.
Costi di overage in uscita = $ 0,005 per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
Il prezzo di Object Storage è determinato dalle dimensioni combinate in gigabyte (GB), dal contenuto memorizzato e dalla quantità di trasferimento di rete (in uscita) utilizzata.
Object Storage prevede una tariffa flat di 5 dollari al mese e include 250 GB di storage. Questa tariffa forfettaria è proporzionale, quindi se utilizzi Object Storage per una parte del mese, ti verrà addebitato un costo parziale. Ad esempio, se hai attivato Object Storage per 15 giorni e hai utilizzato fino a 250 GB di spazio di archiviazione, alla fine del mese ti verrà addebitato un importo di 2,50 dollari. Il costo predefinito dello storage per GB oltre i primi 250 GB è di 0,02 dollari e anche questo utilizzo viene calcolato in base al tempo di utilizzo. Tieni presente che le eccedenze nell'utilizzo di Object Storage possono variare in base al data center a causa dei costi legati all'infrastruttura regionale.
Dopo aver abilitato Object Storage sul tuo account, 1 TB di spazio per il trasferimento viene aggiunto al pool di trasferimenti di rete mensili del tuo account. Questa quantità è proporzionale alla durata di attivazione di Object Storage. Non viene aggiunta alcuna ulteriore indennità di trasferimento ai pool di trasferimento di rete specifici per Giacarta e São Paulo.
Tutte le eccedenze per il trasferimento di rete in uscita vengono addebitate ad un costo di 0,005 USD/GB per tutti i data center, ad eccezione di Jakarta (0,015 USD/GB) e São Paulo (0,007 USD/GB).
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
Se non sei sicuro di quale piano scegliere, ti consigliamo di iniziare con un piano più piccolo e di scalare l'architettura man mano che le tue esigenze crescono.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.
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