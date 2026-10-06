Object Storage prevede una tariffa flat di 5 dollari al mese e include 250 GB di storage. Questa tariffa forfettaria è proporzionale, quindi se utilizzi Object Storage per una parte del mese, ti verrà addebitato un costo parziale. Ad esempio, se hai attivato Object Storage per 15 giorni e hai utilizzato fino a 250 GB di spazio di archiviazione, alla fine del mese ti verrà addebitato un importo di 2,50 dollari. Il costo predefinito dello storage per GB oltre i primi 250 GB è di 0,02 dollari e anche questo utilizzo viene calcolato in base al tempo di utilizzo. Tieni presente che le eccedenze nell'utilizzo di Object Storage possono variare in base al data center a causa dei costi legati all'infrastruttura regionale.