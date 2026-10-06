NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Piani delle GPU
Akamai offre una gamma di GPU NVIDIA per consentire ai clienti di scegliere la GPU più adatta al proprio caso di utilizzo sia su LKE che sulle macchine virtuali.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|Piano
|$/h
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$ 3,00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Richiedi l'accesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$ 6,00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Richiedi l'accesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$ 12,00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Richiedi l'accesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|$ 24,00
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Richiedi l'accesso
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|Piano
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|GPU RTX 4000 Ada x1 Small
|$ 0,52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x1 Medium
|$ 0,67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x1 Large
|$ 0,96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x1 X-Large
|$ 1,53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x2 Small
|$ 1,05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x2 Medium
|$ 1,34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x2 Medium High Storage
|$ 1,49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x4 Small
|$ 2,96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|GPU RTX 4000 Ada x4 Medium
|$ 3,57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|Piano
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|Dedicated 32 GB + GPU RTX 6000 Quadro x1
|$ 1,50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|Dedicated 64 GB + GPU RTX 6000 Quadro x2
|$ 3,00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|Dedicated 96 GB + GPU RTX 6000 Quadro x3
|$ 4,50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|Dedicated 128 GB + GPU RTX 6000 Quadro x4
|$ 6,00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
L'Akamai Cloud offre le GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada e NVIDIA Quadro® RTX 6000. Tutte le istanze vengono fatturate ad una tariffa oraria. Le tariffe variano in base al numero di schede selezionate per ogni istanza (ad esempio, piani con 1 scheda, 2 schede, 4 schede o 8 schede) e in base all'area geografica.
Sì, il prezzo di alcune GPU è diverso a seconda dell'area geografica.
Per i nuovi clienti, il modo migliore per iniziare ad utilizzare una GPU è contattare il nostro team addetto all'AI qui. Un membro del nostro team sarà in grado di esaminare il tuo account e di prepararti al meglio.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
No, per fornire i prezzi più trasparenti, nella maggior parte dei casi i costi di uscita non sono inclusi nelle GPU.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se si desidera interrompere la ricezione delle fatture per un determinato servizio, è necessario rimuoverlo interamente dal proprio account.
Alcuni modelli di GPU richiedono la stipula di un controllo prima di essere forniti per l'uso. Tuttavia, Akamai offre alcune GPU fatturate ad una tariffa oraria, ma la disponibilità dipende dal tipo di GPU, dall'area geografica e dalle dimensioni delle implementazioni. A seconda dei casi, è possibile combinare impegni e contratti in base alle specifiche esigenze.
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