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Piani e prezzi delle GPU

Abbina il carico di lavoro dell'AI alla GPU più adatta per ottenere il miglior rapporto possibile tra costi e performance

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COMPUTING

Piani delle GPU

Akamai offre una gamma di GPU NVIDIA per consentire ai clienti di scegliere la GPU più adatta al proprio caso di utilizzo sia su LKE che sulle macchine virtuali.

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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Piano$/hRAMGPUVRAMvCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
RTX PRO 6000 Blackwell x1$ 3,00176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 GbpsRichiedi l'accesso
RTX PRO 6000 Blackwell x2$ 6,00352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 GbpsRichiedi l'accesso
RTX PRO 6000 Blackwell x4$ 12,00704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 GbpsRichiedi l'accesso
RTX PRO 6000 Blackwell x8$ 24,001408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 GbpsRichiedi l'accesso

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

Piano$/hRAMGPUCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita                       
GPU RTX 4000 Ada x1 Small$ 0,5216 GB14500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x1 Medium$ 0,6732 GB18500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x1 Large$ 0,9664 GB116500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x1 X-Large$ 1,53128 GB132500 GB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x2 Small$ 1,0532 GB281 TB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x2 Medium$ 1,3464 GB2161 TB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x2 Medium High Storage$ 1,4964 GB2162 TB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x4 Small$ 2,96128 GB4322 TB0 TB40/16 GbpsRegistrati
GPU RTX 4000 Ada x4 Medium$ 3,57196 GB4482 TB0 TB40/16 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

NVIDIA RTX 6000 Quadro

Piano$/hRAMGPU CPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
Dedicated 32 GB + GPU RTX 6000 Quadro x1$ 1,5032 GB1 8640 GB16 TB40/10 GbpsRegistrati
Dedicated 64 GB + GPU RTX 6000 Quadro x2$ 3,0064 GB2 161280 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
Dedicated 96 GB + GPU RTX 6000 Quadro x3$ 4,5096 GB3 201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
Dedicated 128 GB + GPU RTX 6000 Quadro x4$ 6,00128 GB4 242560 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

L'Akamai Cloud offre le GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada e NVIDIA Quadro® RTX 6000. Tutte le istanze vengono fatturate ad una tariffa oraria. Le tariffe variano in base al numero di schede selezionate per ogni istanza (ad esempio, piani con 1 scheda, 2 schede, 4 schede o 8 schede) e in base all'area geografica.

Sì, il prezzo di alcune GPU è diverso a seconda dell'area geografica.

Per i nuovi clienti, il modo migliore per iniziare ad utilizzare una GPU è contattare il nostro team addetto all'AI qui. Un membro del nostro team sarà in grado di esaminare il tuo account e di prepararti al meglio.

Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.

No, per fornire i prezzi più trasparenti, nella maggior parte dei casi i costi di uscita non sono inclusi nelle GPU.

Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.

Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se si desidera interrompere la ricezione delle fatture per un determinato servizio, è necessario rimuoverlo interamente dal proprio account.

Alcuni modelli di GPU richiedono la stipula di un controllo prima di essere forniti per l'uso. Tuttavia, Akamai offre alcune GPU fatturate ad una tariffa oraria, ma la disponibilità dipende dal tipo di GPU, dall'area geografica e dalle dimensioni delle implementazioni. A seconda dei casi, è possibile combinare impegni e contratti in base alle specifiche esigenze.

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