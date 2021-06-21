エッジコンピューティングの新たなユースケース

多くの B2C 企業と同様に、その企業もパーソナライズを通じて顧客を引き付け、維持しています。マーケティングキャンペーンを実施する際は、UTM コードを含む個別の URL を使用して追跡と分析を行います。プロモーションメールのリンクをたどったときに「?utm_source=blog&utm_medium=email&utm_campaign=member」という文字列に気づいた方もいるかもしれません。こうした URL コードはマーケティング担当者には有益ですが、キャッシュパフォーマンスの面ではおすすめできません。有効なマーケティング情報を得るためには、すべての URL を別々にする必要があります。一方で、キャッシュパフォーマンスを最適化するためには、一貫性のある URL が求められます。そして、ユーザーの関心を維持するためには、速やかなページ読み込みが不可欠です。

この問題に対処するため、このお客様は JavaScript 関数を作成してヒット率の向上を図りました。関数が制御するのはキャッシュキーであり、UTM コードは無視します。例えば「www.retailer.com/offers/promo_page?utm_source=blog&utm_medium=email&utm_campaign=member」という URL は「www.retailer.com/offers/promo_page」としてヒットします。これによりキャッシュのヒット率が向上します。その後、関数は UTM コードを再び追加するので、ユーザーのふるまい分析は維持されます。このユースケースの詳細は、こちらのブログ投稿でご確認いただけます。

ピープルベースド・マーケティング・プラットフォームでも同じようなことが起こりました。その企業のプロモーションメールには多くのコンテキスト属性が含まれており、カスタマイズされたコンテンツを配信しています。マーケティングプラットフォームのアーキテクチャでは、異なるクラウド・プロバイダー・プラットフォームに存在するさまざまなマイクロサービスが使用されています。メールの属性が、リクエストをルーティングする場所と返されるコンテンツを決定します。このロジックを Akamai EdgeWorkers に移行した結果、URL はエッジでデコードされ、ルーティングされるようになりました。これに伴い、ユーザーに対する応答性が向上し、コンテンツの配信元に対する余計なリクエストが減ります。

プライバシーの尊重：規制の遵守

GDPR、CCPA、APPI およびその他のユーザープライバシーに関する法律によって、コンプライアンスへの取り組みが脚光を浴びています。世界中の企業が、コンプライアンスへの取り組みを強化し、罰則を回避しようとしています。あるグローバルなメディア測定・分析会社は、ユーザーコンテンツを管理する必要がありました。最初の課題は、同社パブリッシャー部門のユーザーの同意データを追跡することでした。