クラウドやSNSがビジネスインフラとして定着した現在、企業を守る従来の「ネットワークの境界」は実質的に崩壊しました 。今、企業を脅かす最大のサイバー脅威は、システムへの直接的なハッキングではなく、お客様が企業に寄せる「ブランドへの信頼」を逆手に取った「なりすまし」と「不正利用」です。

国内のフィッシング報告件数は、2020年の約22万件から、2025年には約245万件へと驚異的なペースで激増しています 。攻撃者は生成AIを駆使して詐欺コンテンツを大量生産し、メールやSNSなどあらゆる経路からお客様を直接狙っています。

本資料では、最新の脅威データを紐解き、企業の資産が「どこで」「どのように」狙われているかを可視化した上で、サイバー攻撃から自社ブランドと収益を守り抜くための実践的な防御戦略を提示します。



このような課題をお持ちの企業様におすすめです

ブランドへの信頼低下：SNS上で公式を騙る偽アカウントが詐欺広告を配信しており、風評被害（レピュテーションリスク）に危機感を感じている

カスタマーサポート（CS）部門の疲弊：お客様から「偽サイトで購入してしまった」「身に覚えのないクレジットカードの引き落としがある」といった苦情が殺到している

マーケティングROIの低下：新規会員登録キャンペーンを実施しても、特典の不正取得を目的とした偽アカウントが大量に作成されてしまう

マーケティングROIの低下：新規会員登録キャンペーンを実施しても、特典の不正取得を目的とした偽アカウントが大量に作成されてしまう 競争優位性の喪失：競合他社や悪質な転売業者に自社サイトの価格情報や在庫データを自動収集（スクレイピング）され、買い占めや価格競争に巻き込まれている

