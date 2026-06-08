Akamai、東大松尾研発EQUESとパートナーシップ契約を締結

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アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、代表：日隈 寛和、以下「Akamai」）は、製薬業界をはじめとしたAI開発に取り組む東大松尾研発スタートアップ・株式会社EQUES（本社：東京都文京区、代表：岸 尚希、以下「EQUES」）と、EQUES社の顧客をAI技術で支援するパートナーシップ契約を締結いたしました。
この連携によって、社内ドキュメントなどを活用するRAG（検索拡張生成）システムにおいて、高速かつセキュアなエージェント環境の構築が実現されます。また、Akamai Inference CloudとEQUESの高度なAI技術を組み合わせ、企業ごとの目的に応じたAIモデルの仮説検証（PoC）を、EQUESが伴走型で支援します。
AkamaiはCDN（コンテンツ配信ネットワーク）やクラウドセキュリティ、クラウドコンピューティング事業を提供するテクノロジー企業です。世界最大級のスケールで展開する超分散型のプラットフォームを通じて最新鋭のGPU「RTX PRO 6000 Blackwell 」を提供しています。
東大松尾研発のスタートアップであるEQUESは、高度なAIインフラを提供するAkamaiの顧客に対し、昨今需要の高まる高度なAI技術を提供することで、お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」を行います。
代表コメント
- アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長 日隈寛和
この度、東京大学松尾研究室発の優れたAI技術と実績を持つEQUES様をパートナーとしてお迎えできることを大変うれしく思います。現在、多くの企業が生成AIやRAGの実用化を模索していますが、高度なモデルの社会実装には、それを支える安全かつ低遅延なインフラが不可欠です。EUQES様とのパートナーシップによって、お客様は機密データを安全に保ちながら、圧倒的なパフォーマンスでAIエージェントを活用できるようになります。両社の強みを活かし、日本企業のAIトランスフォーメーションを強力に加速させてまいります。
- 株式会社EQUES 代表取締役 岸尚希
この度、世界的なエッジおよびクラウドプラットフォームを提供するアカマイ・テクノロジーズ様と協業させていただけることを大変嬉しく思います。 EQUESは、最先端のディープラーニング技術やLLMを活用したアルゴリズム開発と、その社会実装に強みを持っています。同社の高性能なGPUインフラを最大限に活用した、次世代のAIエージェントプラットフォームの構築を本格化させてまいります。本協業における伴走型技術開発を通して、最先端技術の研究に基づく社会実装をさらに加速させてまいります。
株式会社EQUESについて
株式会社EQUESは、「最先端の機械学習技術と実務現場を結ぶ架け橋に」をミッションに掲げる、東大松尾研発のAIスタートアップです。研究開発の最前線で生まれる技術を、実際の業務現場で活用可能な形に昇華させ、社会の発展を加速させることを目指しています。お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」や、製薬業界の課題を解決する「製薬AI事業」、そして原子力AI事業など「エネルギーAI事業」にも注力しており、規制産業への取り組みを得意分野としています。
- 会社名：株式会社EQUES
- 所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 6-25-14
- 代表者：代表取締役 岸 尚希
- 事業内容：伴走型技術開発事業、製薬AI事業
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