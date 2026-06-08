Akamai、東大松尾研発EQUESとパートナーシップ契約を締結

この連携によって、社内ドキュメントなどを活用するRAG（検索拡張生成）システムにおいて、高速かつセキュアなエージェント環境の構築が実現されます。また、Akamai Inference CloudとEQUESの高度なAI技術を組み合わせ、企業ごとの目的に応じたAIモデルの仮説検証（PoC）を、EQUESが伴走型で支援します。

AkamaiはCDN（コンテンツ配信ネットワーク）やクラウドセキュリティ、クラウドコンピューティング事業を提供するテクノロジー企業です。世界最大級のスケールで展開する超分散型のプラットフォームを通じて最新鋭のGPU「RTX PRO 6000 Blackwell 」を提供しています。

東大松尾研発のスタートアップであるEQUESは、高度なAIインフラを提供するAkamaiの顧客に対し、昨今需要の高まる高度なAI技術を提供することで、お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」を行います。

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