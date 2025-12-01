上の見出しを別の言い方で表現すると、次のようになります。「スピードに優れたサーバーレスの Wasm ランタイムと、高度に分散されたクラウドプラットフォームの組み合わせで、よりスマートなアプリを迅速に展開し、即座に拡張できるようになる。」これではかえって回りくどいですね。

Wasm はもはやブラウザーでコードを実行するだけのテクノロジーではなく、真のポータビリティを備えたネイティブ並みのパフォーマンスを実現します。「一度書けばどこでも動く（Write once, run anywhere）」という Java のスローガンが今度こそ現実になるのです。コンテナのリリースも、ランタイムの依存関係も不要で、コンパイルしたコードがマイクロ秒単位で実行されることで、最適なパフォーマンスを発揮するアプリを素早くリリースできます。

Akamai EdgeWorkers は JavaScript 関数をエッジで実行できるソリューションでしたが、それをさらにレベルアップさせてくれたのが Fermyon です。Fermyon は単なるエッジ関数の寄せ集めからフルエッジなアプリケーションへの移行を可能にしてくれるテクノロジーだと言えます。

これからは個々の関数を別々に実行するのではなく、高度なルーティングやミドルウェア、サービス構成を備えた完全なステートフルアプリケーションを、起動時間の短さはそのままに展開できます。しかも、複雑なマルチコンポーネントシステムの構築も可能になったため、アプリの機能をさらに強固に（つまりスマートに）しつつ、スピードは維持できます。

Fermyon が考案した Spin のフレームワークを利用すれば、Wasm コンポーネントがそれぞれ異なる言語で書かれていたとしても、それらを組み合わせて完全なアプリケーションを構築し、すべてのコンポーネントをシームレスに連携させることができます。これにより、サーバーレス関数はポータブルなサーバーレスアプリケーションに拡張され、キーバリューストアや SQL データベース、AI 推論機能も搭載されます。マルチクラウドがいよいよ現実のものとなるのです。

さらに、これを Akamai のインフラと組み合わせることで、4,400 か所を超える世界各地のロケーションにコンピューティングを分散できます。Wasm モジュールを Akamai のプラットフォームに展開すれば、ユーザーがどこにいようと応答時間が 10 ミリ秒未満になります。どんな規模が大きくなっても、複雑さは一切ありません。

スピードに優れたサーバーレスの Wasm ランタイムを構築した Fermyon と、高度に分散されたクラウドプラットフォームを運用する Akamai。双方が協力することで、価値創出に必要な時間が短縮されるとともに、よりインテリジェントなアプリケーションの大規模な構築が可能になります。