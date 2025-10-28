KI: Auf die Edge kommt es an

Die Akamai Inference Cloud ist eine Full-Stack-Cloud-Plattform, mit der Unternehmen KI-basierte Anwendungen an der Edge entwickeln, schützen und optimieren können.

Die Plattform wurde entwickelt, um agentische Systeme zu unterstützen, die sich an Nutzer anpassen, mit anderen Agents kommunizieren und in Echtzeit agieren.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören NVIDIA Blackwell GPUs, verwaltetes Kubernetes, Vektordatenbanken und KI-bewusste Sicherheit.

Die Plattform verschafft drei spezifischen Nutzergruppen das notwendige Handwerkszeug: MLOps (Machine Learning Operation Engineers, Operation Engineers für maschinelles Lernen), KI-Ingenieuren und Agentic System Architects (Architekten für agentische Systeme).

Die Akamai Inference Cloud bietet eine zuverlässige, sichere und skalierbare Grundlage für die Bereitstellung fortschrittlicher KI-Systeme an jedem Ort.

Im Jahr 2017 sorgte eine Studie ganz beiläufig für einen technologischen Wandel. Mit Attention Is All You Need wurde die Transformer-Architektur eingeführt: ein neues Modell für die Verarbeitung von Sprache und Daten, das sich schnell als maßgeblich für fast jede wichtige Weiterentwicklung bei künstlicher Intelligenz (KI) erwiesen hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Durchbruch hauptsächlich auf akademische und Entwicklerkreise beschränkt.

Fünf Jahre später, im November 2022, führte OpenAI ChatGPT ein. Zum ersten Mal konnte die breite Öffentlichkeit selbst mit einem System interagieren, das auf dem basiert, was diese Architektur möglich gemacht hat. Es war ein Einblick in eine neuartige Schnittstelle – nicht nur zu Maschinen, sondern auch zu eigentlichem Wissen.

Inzwischen – nur drei Jahre nach der Einführung – verzeichnet OpenAI über 700 Millionen aktive Nutzer pro Woche.

Das Weltwirtschaftsforum stellte fest: KI wirkt sich in zweierlei Hinsicht disruptiv auf die Belegschaft aus. Einerseits führt die Automatisierung zu Überkapazitäten in etablierten Rollen. Andererseits wächst die Nachfrage nach KI-Kompetenz so schnell, dass Schulungs- und Einstellungssysteme Mühe haben, sich daran anzupassen. Die alten Arbeitsmodelle – und wie wir die Mitarbeiter darauf vorbereiten – entwickeln sich schnell weiter.

Dies ist das Ende vom Anfang.