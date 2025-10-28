IA: Lo que necesita es el Edge

Akamai Inference Cloud es una plataforma en la nube de pila completa que permite a las organizaciones crear, proteger y optimizar aplicaciones impulsadas por IA en el edge.

La plataforma está diseñada para soportar sistemas agentivos que se adaptan a los usuarios, se comunican con otros agentes y actúan en tiempo real.

Las características clave incluyen GPUs NVIDIA Blackwell, Kubernetes gestionado, bases de datos vectoriales y seguridad consciente de IA.

La plataforma capacita a tres tipos específicos de usuarios: ingenieros de operaciones de machine learning, ingenieros de IA y arquitectos de sistemas agentivos.

Akamai Inference Cloud proporciona una base confiable, segura y escalable para implementar sistemas avanzados de IA en cualquier lugar.”

En 2017, un artículo de investigación cambió silenciosamente el rumbo de la tecnología. Attention Is All You Need presentó la arquitectura Transformer, un nuevo tipo de modelo para procesar lenguaje y datos que pronto respaldaría casi todos los avances importantes en inteligencia artificial (IA). En ese momento, el avance estaba mayormente limitado a círculos académicos y de desarrolladores.

Cinco años después, en noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT. Por primera vez, el público en general pudo interactuar de manera directa con un sistema construido sobre lo que esta arquitectura hacía posible. Fue un vistazo a un nuevo tipo de interfaz — no solo con máquinas, sino con el conocimiento mismo.

Ahora, apenas tres años después de ese lanzamiento, OpenAI informa de más de 700 millones de usuarios activos semanales.

El Foro Económico Mundial ha señalado: La IA está introduciendo una doble disrupción en la fuerza laboral. Por un lado, la automatización está generando exceso de capacidad en los roles establecidos. Por otro lado, la demanda de competencias en IA está creciendo más rápido de lo que los sistemas educativos y de contratación pueden adaptarse. Los modelos tradicionales de trabajo —y la forma en que preparamos a las personas para desempeñarlos— están evolucionando rápidamente.

Este es el fin del comienzo.