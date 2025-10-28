IA: Tout ce dont vous avez besoin se trouve en bordure de l'Internet

Akamai Inference Cloud est une plateforme cloud complète qui permet aux entreprises de créer, de protéger et d'optimiser des applications basées sur l'IA en bordure de l'Internet.

La plateforme est conçue pour prendre en charge les systèmes agentiques qui s'adaptent aux utilisateurs, communiquent avec d'autres agents et agissent en temps réel.

Principales caractéristiques : GPU NVIDIA Blackwell, solution Kubernetes gérée, bases de données vectorielles et sécurité adaptée à l'IA.

La plateforme permet à trois utilisateurs spécifiques d'agir : les ingénieurs des opérations d'apprentissage automatique, les ingénieurs d'IA et les architectes de systèmes agentiques.

Akamai Inference Cloud fournit une base fiable, sécurisée et évolutive pour déployer des systèmes d'IA avancés, partout dans le monde.

En 2017, un article de recherche a discrètement changé le cours du monde de la technologie. « Attention Is All You Need » présente l'architecture « Transformer », un nouveau type de modèle de traitement du langage et des données qui sous-tendrait bientôt presque tous les progrès majeurs de l'intelligence artificielle (IA). À l'époque, cette découverte touchait principalement les milieux universitaires et les développeurs.

Cinq ans plus tard, en novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT. Pour la première fois, le grand public a pu interagir directement avec un système basé sur ce que cette architecture avait rendu possible. Ce système a révélé un nouveau type d'interface, qui ne communiquait pas uniquement avec une machine, mais avec la connaissance elle-même.

Aujourd'hui, seulement trois ans après son lancement, OpenAI compte plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par semaine.

Le World Economic Forum a déclaré que l'IA déstabilise le monde de l'emploi de deux façons. D'une part, l'automatisation entraîne une surcapacité dans les rôles établis. D'autre part, l'enseignement et le recrutement peinent à suivre la demande croissante de main-d'œuvre pour la maîtrise de l'IA. Les anciens modèles de travail, et de préparation au monde du travail, évoluent rapidement.

C'est la fin du début.