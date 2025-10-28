IA: Edge é tudo o que você precisa

A Akamai Inference Cloud é uma plataforma de nuvem de pilha completa que permite que as organizações criem, protejam e otimizem aplicações com tecnologia de IA na edge.

A plataforma foi projetada para ser compatível com sistemas agênticos que se adaptam aos usuários, se comunicam com outros agentes e agem em tempo real.

Os principais recursos incluem GPUs NVIDIA Blackwell, Kubernetes gerenciados, bancos de dados vetoriais e segurança com reconhecimento de IA.

A plataforma capacita três usuários específicos: engenheiros de operações de aprendizado de máquina, engenheiros de IA e arquitetos de sistemas agênticos.

A Akamai Inference Cloud fornece uma base confiável, segura e escalável para implantar sistemas avançados de IA em qualquer lugar.

Em 2017, um artigo de pesquisa mudou silenciosamente o curso da tecnologia. Attention Is All You Need apresentou a Arquitetura do transformador, um novo tipo de modelo para processamento de linguagem e dados que em breve sustentaria quase todos os grandes avanços em inteligência artificial (IA). Na época, o avanço estava confinado principalmente aos círculos acadêmicos e de desenvolvedores.

Cinco anos depois, em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT. Pela primeira vez, o público mais amplo poderia interagir em primeira mão com um sistema criado com base no que essa arquitetura tornou possível. Foi um vislumbre de um novo tipo de interface, não apenas com máquinas, mas com o próprio conhecimento.

Agora, apenas 3 anos após esse lançamento, a OpenAI relata mais de 700 milhões de usuários ativos semanais.

O Fórum Econômico Mundial destacou: a IA está criando uma mudança dupla na força de trabalho. Por um lado, a automação está gerando excesso de capacidade em funções estabelecidas. Por outro lado, a demanda por fluência em IA está acelerando mais rápido do que os sistemas de educação e contratação podem se adaptar. Os modelos antigos para o trabalho, e para como preparamos as pessoas para fazê-lo, estão evoluindo rapidamente.

Este é o fim do começo.