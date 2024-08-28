Méfiez-vous de ce qui ne peut être corrigé : Le botnet Corona Mirai se propage via Zero Day

L'équipe SIRT d'Akamai surveille un certain nombre de flux de renseignements internes et externes et y participe afin d'assurer la sécurité de nos données privées en ligne et de celles de nos clients. Nous avons découvert plusieurs menaces actives grâce à notre réseau mondial de leurre, y compris celle dont nous parlons aujourd'hui : CVE-2024-7029, découverte par Aline Eliovich.

Cette vulnérabilité RCE zero-day a été découverte dans la fonction de luminosité des caméras IP AVTECH et permet une injection de commande pour diffuser une variante de Mirai sur un système cible. Elle peut être exécutée à distance avec des privilèges élevés (propriétaire du processus en cours d'exécution). En août 2024, la CISA a publié un avis sur les systèmes de contrôle industriels (ICS) pour cette vulnérabilité, citant l'absence de complexité des attaques, l'exploitation à distance et l'exploitation publique connue.

La campagne de botnet cible plusieurs vulnérabilités en dehors de CVE-2024-7029, y compris plusieurs vulnérabilités AVTECH, un Hadoop YARN RCE, CVE-2014-8361 et CVE-2017-17215. Cela s'inscrit dans la tendance inquiétante qu'ont les attaquants d'utiliser, à des fins malveillantes, des vulnérabilités plus anciennes et probablement de faible priorité qui n'ont pas été corrigées.