Cuidado com o que não pode ser corrigido: botnet Corona Mirai se espalha por meio de dia zero

A SIRT da Akamai monitora e participa de uma série de feeds de inteligência internos e externos para manter nossas vidas online e a de nossos clientes seguras. Descobrimos várias ameaças ativas por meio de nossa rede global de honeypots, incluindo aquela que estamos discutindo hoje: CVE-2024-7029, descoberta por Aline Eliovich.

Essa vulnerabilidade de dia zero por RCE foi descoberta na função de brilho de câmeras IP AVTECH e permite que uma injeção de comando espalhe uma variante da Mirai em um sistema visado. Isso pode ser executado remotamente com privilégios elevados (proprietário do processo em execução). Em agosto de 2024, a CISA emitiu um comunicado de sistema de controle industrial (ICS) para essa vulnerabilidade, mencionando a falta de complexidade de ataque, exploração remota e exploração pública conhecida.

A campanha da botnet visa diversas vulnerabilidades além da CVE-2024-7029, incluindo diversas vulnerabilidades da AVTECH, uma RCE do Hadoop YARN, a CVE-2014-8361 e a CVE-2017-17215. Isso segue a tendência preocupante do invasor de usar vulnerabilidades mais antigas, provavelmente de baixa prioridade, que permanecem sem correção para atender a uma finalidade mal-intencionada.