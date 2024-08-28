Da hilft kein Patch: Das Botnet Corona Mirai verbreitet sich über Zero-Day-Schwachstellen

Das Akamai SIRT ist an einer Reihe von internen und externen Intelligence-Feeds und deren Überwachung beteiligt, um sowohl uns selbst als auch unsere Kunden online zu schützen. Über unser globales Honeypot-Netzwerk haben wir mehrere aktive Bedrohungen entdeckt, darunter auch die, über die wir heute sprechen wollen: CVE-2024-7029, entdeckt von Aline Eliovich.

Diese Zero-Day-Schwachstelle mit Remotecodeausführung befindet sich in der Helligkeitsfunktion von AVTECH IP-Kameras und ermöglicht eine Command-Injection, um eine Mirai-Variante in einem Zielsystem zu verbreiten. Diese kann mit erhöhten Berechtigungen (Eigentümer des laufenden Prozesses) remote ausgeführt werden. Im August 2024 gab die CISA eine Empfehlung zu industriellen Steuersystemen (ICS) für diese Schwachstelle heraus, in der die geringe Komplexität der Angriffe, Remote-Angriffe und die Ausnutzung bekannter Schwachstellen thematisiert werden.

Die Botnet-Kampagne nutzt neben CVE‑2024‑7029 noch andere Schwachstellen aus. Dazu gehören mehrere AVTECH-Schwachstellen, eine RCE‑Schwachstelle in Hadoop YARN, CVE‑2014‑8361 und CVE‑2017‑17215. Das deckt sich mit der beunruhigenden Tendenz der Angreifer, ältere Schwachstellen mit wahrscheinlich niedriger Priorität, die nicht gepatcht werden, für ihre Angriffe zu nutzen.